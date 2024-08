Campanha começa com troca de farpas entre Sarto e Evandro

Foto: Ascom José Sarto/Divulgação Sarto iniciou campanha com caminhada na Barra do Ceará

O primeiro dia de campanha eleitoral em Fortaleza foi marcado por ataques e acusações mútuas entre os candidatos do PDT, José Sarto, e do PT, Evandro Leitão. As agendas de ambos começaram com caminhadas, terminaram com carreatas e tiveram uma série de troca de farpas.

Tentando a reeleição, Sarto começou o dia com uma caminhada na Barra do Ceará. Em seguida, a agenda do prefeito contou com um "abraço", na Assembleia Legislativa (Alece), com cobranças a Evandro quanto à divulgação de um vídeo da sessão que tratou sobre a dita "CPI do Narcotráfico".

Sarto acusa Evandro de não divulgar a filmagem e chama-o constantemente de "covarde." O grupo pedetista pede filmagens da sessão de 15 de fevereiro daquele ano, na qual Evandro teria se posicionado contra a instalação da CPI, alegando questões de segurança. Na época, Sarto e Evandro eram aliados, com o petista na liderança do governo Camilo Santana e o pedetista na vice.

O prefeito chegou ao prédio da Alece com aliados, todos vestidos com camisas amarelas com os dizeres: "Cadê o vídeo, Leitão?". Os políticos e os apoiadores se posicionaram na frente do parlamento e ergueram as mãos em sinal de cobrança. Em entrevista, Sarto explicou o ato: "O objetivo é cobrar transparência do candidato que quer ser prefeito de Fortaleza e confessou publicamente na tribuna que tem medo de investigar a criminalidade."

"Uma cidade que está aterrorizada, segurança colapsada, as chacinas se repetem, homicídios, roubos. Esse candidato não quer mostrar o vídeo que ele confessa que tem medo. O povo precisa saber", completou.

Evandro, que iniciara a campanha com uma caminhada no Pirambu, reagiu e avaliou o ato da campanha de Sarto como "espetáculo deprimente" e levantou o fato de ter ocorrido no primeiro dia da campanha eleitoral. O petista sugeriu ainda que o prefeito "usou" os secretários e servidores que estão de ponto facultativo por conta do feriado de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, celebrado no dia 15 de agosto.

"Sarto desvirtua fatos de 2018, quando tentavam criar uma CPI de forma oportunista para servir de palanque na eleição. Além disso, de forma covarde, omite que era deputado à época e que retirou sua assinatura dessa proposta de CPI. Por quê esconder isso, Sarto?", questionou Evandro em postagem nas redes.

E seguiu: "Continue fazendo suas piadas e contando mentiras na internet. Não entrarei nessas baixarias. Enquanto isso, eu conversava com a população do Pirambu, no nosso primeiro lindo ato de campanha. Em cada esquina, escutei as pessoas lamentarem terem sido abandonadas pelo Prefeito".

Os demais momentos do primeiro dia de campanha de Sarto e Evandro foram mais amenos, sem que os adversários se citassem. Na Barra do Ceará, o pedetista falou das obras no bairro e destacou, diversas vezes, que escolheu o local para iniciar a campanha, por ter sido criado ali.

A caminhada ainda contou com uma cantoria de "parabéns" ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), aliado de Sarto que havia feito aniversário no dia anterior (15 de agosto). Nas fotos, todos focaram na imagem de "Sarto da Juju", posando com o famoso óculos estilo "juliet", símbolo de sua campanha.

No Pirambu, Evandro afirmou que o bairro Pirambu "merece ser visto", assim como todos os pontos de Fortaleza. A saúde também foi apontada como prioridade pelo petista.

Estavam presentes no ato, a candidata a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), além de petistas como o deputado federal José Guimarães, deputados estaduais como Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e políticos de partidos da base aliada, como o PSD e, em menor quantidade, o PSB e o MDB.

O petista caminhou pelas ruas do bairro, entrou nas casas e cumprimentou moradores. Circulava atrás de um carro de som, com o jingle da campanha e era seguido de uma comitiva com a população apoiadora, que erguia bandeiras dos candidatos a prefeito, vice, além vereadores petistas. (Júlia Duarte e Ludmyla Barros/especial para O POVO)