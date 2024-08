Eleições 2024: Ceará tem 63 candidatos que se declaram gays, 42 trans e dois pansexuais

Foto: Samuel Setubal URNA eletrônica para as eleições de 2024

Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o Ceará tem 63 candidatos a cargos eletivos que se identificaram como gays, 41 como lésbicas e outras 42 pessoas transgêneras na disputa eleitoral de 2024 para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Há ainda dois pansexuais.

Os números referem-se a candidatos e candidatas que divulgaram identidade de gênero e orientação sexual, questão facultativa dentro do processo de registro.



Ao todo, o Estado tem 13.006 candidatos distribuídos entre os três cargos. Entre eles, 6.099 (46,9%) candidatos optaram por declarar a orientação sexual. Destes, 97,77% (5.963) se autodeclaram heterossexuais; 63 são gays (1,03%); 41 são lésbicas (0,67%) e 22 bissexuais (0,36%); Outros três declararam ser assexuais e dois se identificaram como pansexuais.

Candidaturas no Ceará

Declarações de orientação sexual:

Heterossexual: 5.963 Gay: 63 Lésbica: 41 Bissexual: 22 Assexual: 3 Pansexual: 2

Declarações de identidade de gênero:

Cisgênero: 11.439 Não informou: 1.525 Transgênero: 42

Já no que diz respeito à identidade de gênero, 11.439 candidatos se declaram cisgênero - indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o seu "gênero de nascença" - , o que corresponde a 88% do total de candidaturas registrada. Outros 1.525 candidatos a prefeito, vice ou vereador preferiram não informar a própria identidade de gênero em seus registros de candidatura. Por fim, 42 candidaturas se identificam como transgênero.

A base de dados da Justiça Eleitoral mostra ainda que, entre as 42 pessoas trans, apenas uma é candidata ao cargo de prefeito. Os outros 41 são candidatos ao cargo de vereador. Há ainda um candidato a vice-prefeito que se identificou como gay.

O sistema não possibilita conferir quem são os respectivos candidatos e candidatas que declararam as questões de identidade de gênero ou orientação sexual. Em Juazeiro do Norte, Sued Carvalho, candidata a prefeita da Unidade Popular (UP), é a primeira mulher trans a concorrer ao Executivo em Juazeiro do Norte.

É a primeira vez que a Justiça Eleitoral disponibiliza esse tipo de dado sobre candidaturas. A questão de ser facultativa é uma bandeira do próprio segmento, que defende ser uma escolha de cada candidato e candidata querer ou não declarar.