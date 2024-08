Pesquisas em Juazeiro e Caucaia na segunda

Será divulgada na próxima segunda-feira, 19, a primeira pesquisa AtlasIntel sobre a eleição em Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza. A pesquisa é contratada pelo O POVO e será divulgada em primeira mão pela rádio

O POVO CBN Cariri.

A divulgação da pesquisa ocorrerá no programa O POVO no Rádio, que vai ao ar às 9 horas, na rádio CBN Cariri, com repercussão no portal O POVO e todos os veículos do grupo e nas redes sociais.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-01510/2024.

No mesmo dia, o portal O POVO divulga a primeira pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de Caucaia, a 16 quilômetros de Fortaleza, na Região Metropolitana. O número de registro na Justiça Eleitoral é CE-04346/2024.

A pesquisa em Juazeiro do Norte sairá antes do debate eleitoral promovido pela rádio O POVO CBN Cariri para a Prefeitura do Município. O confronto entre os candidatos será em 22 de agosto, quinta-feira, às 17 horas.

Haverá debates no Cariri também em Barbalha, em 20 de agosto, e em Crato, no dia 21, todos no mesmo horário.

Na semana seguinte, haverá também debate em Caucaia, em 28 de agosto. Em 27 de agosto, será o debate de Fortaleza. Em 29 de agosto, haverá o debate de Eusébio.