Sarto e Evandro fecham primeiro dia de campanha com carreatas por bairros de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o candidato do PT, o deputado Evandro Leitão, escolheram finalizar o primeiro dia de campanha nesta sexta-feira, 16, com carreatas percorrendo bairros da Capital. Os dois levaram às ruas apoiadores com bandeiras e adesivos, acompanhados de aliados.

A dupla marcou seus eventos no mesmo horário. Enquanto Sarto percorreu ruas do Bom Jardim, Siqueira, Granja Lisboa e Granja Portugal, Evandro acompanhou apoiadores pela Bela Vista, Demócrito Rocha e Pici.

A concentração do petista reuniu ainda o público de vereadores aliados do grupo como Eudes Bringel (PSD) e Bruno Mesquita (PSD). A candidata a vice, Gabriella Aguiar (PSD) e os deputados Julio Cesar Filho e Juliana Lucena, ambos do PT, acompanharam a agenda.

"O lixo no meio da rua, o Evandro está chegando para mudar isso", dizia o carro de som enquanto passava pelas ruas, em crítica a Taxa do Lixo, implementada na gestão de Sarto. Ao O POVO, Evandro fez balanço das agendas que cumpriu ao longo do dia.

"Eu estou trabalhando, hoje o primeiro foi maravilhoso, a receptividade não poderia ser melhor. Enquanto o adversário está com fake news, eu estou trabalhando e recebendo a carinho da população de Fortaleza", ressaltou.



No lado pedetista, "o 12 é mudança e que não pode parar, com o Sarto é mudança sem parar", foi o jingle que tocava enquanto Sarto percorria as ruas ao lado do vice-prefeito Élcio Batista (PSDB). Antes de embarcar na carreata, o prefeito fiscalizou obra na entrada do Bom Jardim e ressaltou os investimentos da gestão na região.

"É uma obra desejada por muito tempo pela comunidade que junta da Oscar Araripe, escolas do Bom Jardim, creches e areninhas para dar uma dignidades para o bairro. A obra está com 95% terminada e esse mês de agosto a gente entrega", ressaltou em vídeo nas redes sociais.