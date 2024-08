Wagner diz que campanha "propõe soluções para cidade" enquanto adversários brigam

Foto: Divulgação/Ascom Sargento Reginauro WAGNER se reuniu com líderes de bairros

Candidato do União Brasil a prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, criticou a postura de seus adversários Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT), que vem trocando farpas neste início de campanha eleitoral.

Em eventos com lideranças no João XXIII, neste domingo, 18, Wagner ressaltou que enquanto a dupla “briga um com o outro”, sua campanha “está conversando com a cidade, propondo soluções para os problemas da cidade”.

“Eu tenho dito desde o começo da pré-campanha, que o nosso foco ia ser esse. Eu acho que a gente está conseguindo focar, estabelecemos metas que foram alcançadas graças a um trabalho extremamente organizado. Se você dá uma volta pela cidade, vai ver que a cidade está azul, que a campanha está na rua, de fato”, ressaltou, avaliando também o desempenho de seu grupo deste a sexta-feira, 16, quando a campanha começou.

Segundo ele, a segunda semana de campanha vai se intensificar com ações de rua, mas também com agendas “propositivas”. “A gente vai estar intensificando também a ampliação das propostas do plano de governo conversando com a população, acho que a meta está alcançada e a gente continua da mesma forma, deixando eles brigarem enquanto a gente está trabalhando”, apontou.

De forma indireta, Wagner foi alvo da campanha de André Fernandes (PL), que realizou agenda no sábado, 17, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O locutor destacou, ao longo da carreata, que Fernandes é "o único que tem o apoio" de Bolsonaro, em "tom" de ressaltar que o apoio de Bolsonaro é para com o deputado, uma tentativa de afastar a imagem de Wagner com o ex-presidente.

Wagner reagiu à alfinetada mencionando seu bordão e disse não querer “ser o candidato de nenhum padrinho político, embora considere importante. “Eu respeito as lideranças políticas, até porque a aliança com liderança é importante, ela vai vir no segundo turno, mas eu quero ser o candidato do povo e acho que está ficando claro”, disse.

E seguiu: “Enquanto o candidato com o PT se apresenta com o padrinho, enquanto outros candidatos se apresentam com o padrinho, está se apresentando ao lado do povo. Isso está sendo recebido pela população. A gente tem recebido elogios da população que diz ‘eu quero um candidato que resolva os meus problemas, eu admiro a liderança A ou B a nível nacional', mas a gente tem visto que o foco da campanha está correto em focar no povo".

Em sua terceira disputa pela prefeitura de Fortaleza e tendo sido o candidato mais votado na Capital nas eleições para governador, Wagner exalta o recall que tem entre os fortalezenses.

“Eu sou uma figura já conhecida da população, então não faz sentido eu estar me apresentando através de uma liderança. Tenho que me apresentar através do meu trabalho e acho que a estratégia está correta”, finalizou.



Ainda mais cedo, Wagner participou de corrida na corrida de rua da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE). Depois cumpriu agenda com lideranças do João XXIII e, por fim, irá participar de um "bandeiraço" no parque Rachel de Queiroz, na região do Presidente Kennedy.