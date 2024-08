Girão diz que propostas pesam mais que posição política

Foto: Ludmyla Barro/Especial para O POVO Eduardo Girão (Novo) faz adesivaço na Praia do Futuro

Em adesivaço, neste domingo, 18, o senador Eduardo Girão (Novo) vestiu a mesma mesma camisa utilizada dias antes no primeiro debate com candidatos, com críticas à gestão do prefeito José Sarto (PDT), a qual precisou trocar no meio da ocasião. No ato desta manhã, Girão defendeu a discussão de "projetos" para Fortaleza e disse que a população não "vê espectros políticos", mas propostas.

O ato estava marcado para o cruzamento das avenidas Santos Dumont e Dioguinho, na Praia do Futuro, cenário comum aos domingos de campanhas eleitorais. No entanto, no mesmo horário, carros de som com jingles e bandeiras da campanha de Sarto já se encontravam no cruzamento para o ato do prefeito dali a algumas horas.

O adesivaço do Novo pulou um cruzamento e foi para a avenida Aldyr Mentor, no encontro com a Av. Dioguinho. O senador e a candidata a vice-prefeita, Silvana Bezerra, chegaram à Praia do Futuro por volta das 9h30min. "Não vamos fazer campanha com bandeirinhas. Você não vai ver esta festa que estão fazendo", disse Girão ao O POVO, sem se referir diretamente ao opositor que busca reeleição, cujas bandeiras de campanha estavam postas a alguns metros.

Durante o ato, o senador vestia a mesma camiseta que utilizou no primeiro debate entre os candidatos à Fortaleza, com os dizeres: "Não falta dinheiro na Prefeitura, falta gestão".

"Essa é uma frase verdadeira, tem dinheiro que sobra, mas falta gestão. Por que é ineficiente. O prefeito abandonou Fortaleza por quatro anos aí agora vem aparecer com óculos, juliet. Política tem que ser levada a sério", disse o senador.

O candidato a prefeito e a vice, Silvana, disseram que farão a campanha "com um bom combate", focado em propostas.

Ao falar das propostas, Girão argumentou que a "população não vê espectros políticos". "Vamos fazer um trabalho com propostas. Acho que esta questão de espectro, a população não quer saber disso, quer saber da resolução dos problemas."

Neste ano, ele divide o campo mais à direita com outros dois candidatos: André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (Novo). Nas eleições de 2020 e 2022, os três já estiveram unidos.

O posicionamento político de Girão chegou a virar pauta de conversa no adesivaço. Ao abordar um motoqueiro, o senador foi questionado: "Mas você é Bolsonaro?". "Sou Brasil", respondeu Girão, que foi rebatido pelo motorista: "Se fosse Bolsonaro, seria melhor".

O candidato de Bolsonaro neste ano é André Fernandes (PL). O senador Eduardo Girão se descreve como um "conservador, de direita".