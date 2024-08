Pesquisas Atlas em Juazeiro e Caucaia são divulgadas hoje

Foto: Samuel Setubal/ O Povo URNAS eletrônicas que serão usadas nas eleições 2024

Pesquisas eleitorais nos dois maiores municípios do Ceará depois da Capital serão divulgadas nesta segunda-feira, 19. Os números da sucessão em Caucaia e Juazeiro do Norte são do instituto AtlasIntel e serão divulgados pelo Grupo de Comunicação O POVO.

A pesquisa AtlasIntel sobre a eleição em Juazeiro do Norte, a 527 km de Fortaleza, será veiculada em primeira mão pela rádio O POVO CBN Cariri.

A divulgação da pesquisa ocorrerá no programa O POVO no Rádio, que vai ao ar às 9 horas, na rádio CBN Cariri, com repercussão no portal O POVO e todos os veículos do grupo e nas redes sociais.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-01510/2024.

A pesquisa AtlasIntel de Caucaia, a 16 km de Fortaleza, será divulgada pelo O POVO às 16 horas. Os números serão divulgados primeiro aos inscritos no canal Política Ceará, do O POVO, no Whatsapp.

Para se inscrever, toque na aba "Atualizações" no Whatsapp, depois no símbolo de mais ( ) e em "Encontrar canal". Pesquisa por "Política Ceará". Para seguir o canal, toque no sinal de adição ( ) ao lado do nome.

A pesquisa em Caucaia está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-04346/2024.

AtlasIntel foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020. Nas eleições municipais no Brasil naquele ano, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre.

Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno.

Em 2022, realizou a pesquisa que mais se aproximou do resultado do 1º turno da eleição presidencial no Brasil, além das pesquisas mais precisas em 9 dos 11 estados nos quais realizou pesquisas.

Em 2023, foi o único instituto que apontou Sergio Massa na frente no primeiro turno da eleição presidencial na Argentina, além de indicar vitória de Javier Milei no segundo turno.