Sarto: "Sou o alvo preferencial, querem estar no meu lugar"

Foto: Matheus Souza ADESIVAÇO da campanha de Sarto na Praia do Futuro

Usando óculos estilo "juliet" e cercado por apoiadores com bandeiras, o prefeito José Sarto (PDT) realizou adesivaço, neste domingo, 18, na Praia do Futuro. Ele voltou a cobrar o opositor à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), sobre um vídeo da sessão da "CPI do Narcotráfico". O gestor ainda considerou a si mesmo como o "alvo preferencial" dos demais concorrentes, na disputa eleitoral deste ano na capital cearense.

O ato ocorreu no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Dioguinho, principal ponto de passagem para quem vai visitar a Praia Futuro, em Fortaleza. Sarto chegou por volta do meio-dia, acompanhado do vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) e de aliados, como o deputado federal André Figueiredo (PDT).

Vestidos de amarelo, os dois primeiros ainda usavam os óculos no estilo "juliet", símbolo da campanha do pedetista. A chegada do gestor ocasionou grande movimentação de apoiadores, que haviam começado a chegar horas antes e formaram uma grande concentração no cruzamento.

Em entrevista, Sarto comentou mais uma vez sobre Evandro Leitão e falou do vídeo de 2018 sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico. O grupo pedetista pede filmagens da sessão de 15 de fevereiro daquele ano, na qual Evandro se posicionou contra a instalação da CPI e afirmou temer pela segurança da família.

Sarto e aliados chegaram a ir à frente da Assembleia, na última sexta-feira, 16, para cobrar o vídeo. Evandro respondeu nas redes sociais, avaliando o ato como um "espetáculo deprimente" e disse que Sarto "omitiu que era deputado à época e que retirou sua assinatura dessa proposta de CPI."

Sobre as declarações do petista, o prefeito despistou e reforçou o pedido à filmagem: "Não é essa a questão. Ele foi o único que não assinou dizendo ter medo. Então, apresente o vídeo Leitão. Você não tem o que temer? Então apresente o vídeo. Como um presidente se nega a dar o vídeo de uma sessão?".

No mesmo cruzamento, também nesta manhã, estava marcado um adesivaço do senador Eduardo Girão (Novo), que precisou ser realocado pela presença de bandeiras e carros de som do prefeito Sarto. Girão foi ao adesivaço do Novo vestindo camisa com críticas à gestão do prefeito, mesma peça usada dias antes, em debate. Na ocasião, ele precisou trocar a roupa, por solicitação de Sarto.

Questionado sobre a atitude do candidato do Novo, o prefeito nem sequer citou o nome do adversário e rebateu, comentando um cenário geral, onde seria o principal alvo. "Certamente devo ser o alvo preferencial de todos eles, porque sou prefeito. Querem estar no meu lugar. Vão fazer de tudo para conseguir o objetivo. Fortaleza precisa de projeto, hoje somos a maior economia do Nordeste, isso são conquistas que devem ser mantidas", afirmou.

Sarto completou, citando o slogan de campanha: "Muitos aventureiros vão se apresentar prometendo o céu na terra, prometendo o que sabem que não podem cumprir. Mas o povo de Fortaleza não é bobo não. O povo sabe que a mudança começou e não pode parar".