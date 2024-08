Evandro fica com mais da metade do tempo do horário eleitoral em Fortaleza

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) são candidatos em Fortaleza

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizou reunião com representantes de partidos, na manhã desta segunda-feira, 19, para oficializar a distribuição dos tempos de rádio e televisão dos candidatos a prefeito de Fortaleza nas eleições deste ano.

Evandro Leitão (PT) tem ampla vantagem, com mais tempo que todos os demais somados. De dez minutos totais no rádio e dez na televisão, o petista terá mais da metade (5min01seg). André Fernandes (PL), é o segundo com maior tempo, com quase dois minutos (1m58seg). Ele é seguido por Capitão Wagner (União Brasil), com 1min14seg e pelo prefeito José Sarto (PDT) que terá pouco mais de um minuto.

Evandro Leitão (PT): 5min01seg95

André Fernandes (PL): 1min58seg66

Capitão Wagner (União Brasil): 1min14seg76

José Sarto (PDT): 1min01seg59

Técio Nunes (Psol): 25seg37

George Lima (Solidariedade): 17seg68



Outros candidatos como Eduardo Girão (Novo); Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) não terão tempo para a propaganda porque não atingiram critérios de representatividade no Congresso Nacional.

Nas inserções distribuídas ao longo da programação, Evandro terá mais de 1,4 mil, pouco menos que o triplo de André Fernandes, que vem a seguir com 581.

Evandro Leitão (PT): 1.479

André Fernandes (PL): 581

Capitão Wagner (União Brasil): 367

José Sarto (PDT): 301

Técio Nunes (Psol): 125

George Lima (Solidariedade): 87

Lia Samara, juíza coordenadora da propaganda eleitoral do TRE-CE, que conduziu a reunião desta segunda-feira, explicou que o tempo para os cargos majoritários são divididos proporcionalmente à representação dos partidos na Câmara dos Deputados.

"90% do tempo é dividido dessa forma e os outros 10% é distribuído de forma igualitária. Essa divisão é feita automaticamente pelo sistema aqui do TRE-CE, não fazemos mais essa conta manualmente", explica.

A representante da Justiça Eleitoral apontou ainda a diferença entre bloco e inserções e comentou que uma nova reunião já está marcada para o caso de um segundo turno das eleições.

"Os blocos são para propaganda para prefeito e as inserções são para propagandas de prefeito e vereadores. No rádio a propaganda para prefeito ocorre pela manhã e à tarde; na TV ocorre à tarde e à noite. Para o segundo turno, temos outra audiência já marcada para o dia 9 de outubro e faremos um novo momento para dividir da mesma forma que foi feita hoje", explicou, caso haja necessidade.