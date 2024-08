O POVO realiza hoje debate entre candidatos de Barbalha

Foto: O POVO O POVO realiza debate entre Guilherme Saraiva (PT) e Antônio Neto (PSDB) candidatos à Prefeitura de Barbalha

O POVO realizará o debate entre Antônio Neto (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT), candidatos à Prefeitura de Barbalha, distante 548,30 km de Fortaleza, nesta terça-feira, 20. A programação poderá ser acompanhada ao vivo, a partir das 17 horas, com transmissão da Rádio O POVO CBN Cariri 93.5 FM e no Youtube do O POVO.

O encontro entre os postulantes também terá cobertura completa pelas mídias sociais e portal O POVO, além do jornal impresso no dia seguinte. O debate será mediado pelo jornalista Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da Rádio O POVO CBN Cariri e âncora do programa O POVO no Rádio.

Além de Barbalha, O POVO também irá realizar debates no Crato e em Juazeiro do Norte, na quarta-feira, 21 e quinta-feira, 22, respectivamente. As programações ocorrerão no mesmo horário e formato.

O cenário das eleições municipais de Barbalha tem o atual prefeito, Guilherme Saraiva, eleito em 2020 pelo PDT, como candidato à reeleição por outra sigla. No início de 2024 ele se filiou ao PT e é apoiado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), além de outros partidos da base aliada, como PSB, Republicanos e MDB. Na chapa, também está o candidato à reeleição Everton Siqueira (PT), atual vice-prefeito,.

Na oposição está Antônio Neto englobando as forças adversárias do PT, como o União Brasil e o PL. O vice é Dr. Joseilson Fernandes (União Brasil) e o candidato tucano têm o apoio do ex-prefeito Argemiro Sampaio (PSDB).

