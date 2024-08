Debate em Barbalha: candidatos têm embate sobre aliança com Bolsonaro e cirurgia de catarata

Foto: JORGE VITOR/ESPECIAL PARA O POVO JUAZEIRO DONORTE-CE, BRASIL, 20-08-2024: Debate com os candidatos À prefeito de Barbalha Antônio Neto Sampaio (PSDB-CE) e Guilherme Saraiva (PT_CE) na sede da rádio O Povo CBN Cariri em Juazeiro do Norte. (Foto: Jorge Vitor/Especial para O Povo)

O POVO realizou nessa terça-feira, 20, o primeiro de uma série de debates com candidatos a prefeituras no Ceará. O encontro inicial foi entre os postulantes em Barbalha, o atual prefeito Guilherme Saraiva (PT) e o opositor Antônio Neto (PSDB),

O primeiro embate tête-à-tête foi marcado por troca de farpas, acusações de ambos os candidatos de alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e até dica de cirurgia de catarata para o adversário político.

ASSISTA AO DEBATE REALIZADO PELO O POVO

Guilherme, ao alfinetar o opositor, repetiu algumas vezes que Antônio teria morado fora de Barbalha durante um período, fazendo com que desconhecesse a realidade do município. O prefeito apontou como trunfo o alinhamento que tem com lideranças como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT).

"A cidade virou um canteiro que obras que só o nosso governo, que é um governo do PT, e por causa do nosso alinhamento, é que a gente consegue trazer esses benefícios pra Barbalha", disse o prefeito no início.

Foto: Jorge Vitor/especial para O POVO 20-08-2024. Barbalha, Ceará. Antonio Neto Sampaio (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT) participaram do debate do O POVO para a prefeitura de Barbalha

Antônio Neto rebateu afirmando que tem andado pelos "quatro cantos" do município e dizendo que o prefeito não tem saído pelas ruas. "Não se tranque nos gabinetes e receba o povo para saber o que é que o povo de Barbalha almeja para que você tenha condições de concorrer à Prefeitura", exclamou.

"Não se esconda, não. Agora, faltando dois meses para a eleição, você querer fazer obras eleitoreiras tentando ludibriar a consciência do povo de Barbalha para querer uma reeleição que na realidade nós estamos vendo que o povo quer mudança", seguiu Antônio.

O candidato à reeleição retrucou apontando que o tucano tem como lideranças pessoas "ficha suja" como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-prefeito Argemiro Sampaio e o também ex-prefeito Rommel Feijó. Saraiva disse que Neto era aliado do bolsonarismo por mais de uma vez.

Antônio, por sua vez, afirmou que estas lideranças de Barbalha são "perseguidas", pois os adversários "têm medo de disputar com elas". "O candidato que representa o grupo político de Barbalha de Feijó e Argemiro Sampaio, por perseguição política de vocês, sou eu. E vou mudar Barbalha", declarou o candidato.

Foto: Jorge Vitor/especial para O POVO 20-08-2024. Barbalha, Ceará. Guilherme Saraiva (PT) participou do debate do O POVO para a prefeitura de Barbalha

Guilherme, que é dono de um hospital na região, ironizou e disse que iria marcar uma cirurgia de catarata para o adversário pois ele "precisa ver os benefícios que estão chegando" e provocou. "Não tem preparo. Só tá atacando, tá um pouco nervoso".

Antônio Neto devolveu a provocação. "Queria agradecer a generosidade de me oferecer um exame de catarata. Mas eu não vou esperar, pois o povo tá dizendo que tá esperando mais de seis meses para ser atendido. E eu estou vendo com esses olhos o descaso com que a população mais carente está sendo tratada", afirmou.

Foto: Jorge Vitor/especial para O POVO 20-08-2024. Barbalha, Ceará. Antonio Neto Sampaio (PSDB) participou do debate do O POVO para a prefeitura de Barbalha

Já na reta final, Guilherme Saraiva disse que o adversário é o "candidato do Bolsonaro na Barbalha", mas tem vergonha as vezes de dizer e também é cercado por pessoas "ficha suja".

Nas considerações finais, Antônio Neto afirmou que o atual prefeito seria um "bolsonarista camuflado". "Ajeita essa estrela que está na sua lapela - fazendo referência ao símbolo do PT - porque está caindo. Você que é um bolsonarista que está aqui camuflado, porque agora está querendo ser prefeito de Barbalha pelo PT", afirmou. (Guilherme Gonsalves enviado ao Cariri)





Bastidor

Um pequeno grupo de apoiadores do prefeito Guilherme Saraiva se manifestou a favor do candidato na sede do Pátio Cariri enquanto acompanhava o debate

Bastidor

Os candidatos se cumprimentaram na chegada do debate, em clima mais ameno, antes de trocarem farpas no encontro