Elmano destaca crescimento de Evandro e Fernandes nas pesquisas: "Me parece lógica de polarização"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-08-2024: Entrevista com governador Elmano de Freitas em visita ao jornal O POVO. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Elmano de Freitas (PT) comentou pesquisas de intenção de voto mais recentes em colégios eleitorais de peso, como Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte e projetou uma polarização entre grupos ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora julgue haver certa “disparidade” nos levantamentos, o governador apontou para o que chamou de “lógica de polarização”.

“A gente tem visto algumas disparidades entre pesquisas. Algumas são distantes e outras tenho dúvidas da efetividade. As pesquisas do O POVO são de institutos com muita credibilidade, sérios; então consideramos como uma referência importante”, pontuou em entrevista a jornalistas do O POVO nesta terça-feira, 20.

Para o petista, pesquisas recentes em municípios estratégicos são “animadoras” para os candidatos do PT. Em Juazeiro do Norte, Pesquisa AtlasIntel, contratada pela Rádio O POVO CBN Cariri, mostra o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) com 54,3% das intenções de voto e Fernando Santana (PT) com 38,1%.

Em Caucaia, o mesmo instituto mostra Waldemir Catanho (PT) com 27,6% das intenções de voto e Coronel Aginaldo (PL) com 27,4%. “Aprendi que você olha pesquisa não pelo nome que está posto, mas pelo sentido de quando você partiu e onde você está. Eu tenho um prefeito com percentual (de votos) alto (em Juazeiro do Norte) porque está no poder e eu tenho um candidato, que é o Fernando Santana, que pulou para 38%”, destacou.

O governador reconheceu que o trabalho será intenso, mas reforçou que há uma polarização desenhada. “Cada vez vai ficar mais claro para Juazeiro do Norte que o prefeito Glêdson faz parte de um time, que é o time do Bolsonaro, do Ciro (Gomes), do Roberto Cláudio. E o nosso é com Lula, Camilo e Elmano. Tenho expectativa positiva pela aliança que construímos, que vamos ganhar a eleição”, disse.



Sobre Fortaleza, Elmano foi mais direto ao sinalizar a polarização. “As pesquisas de Fortaleza da mesma maneira. Wagner, se olhar para onde começou, posso dizer que ele caiu. O Sarto nem sobe e nem desce e os outros dois candidatos é que têm subido. Evandro e André Fernandes. Eu goste ou não, são os dois que têm subido. Me parece uma lógica de polarização".

Indagado sobre se acredita ser possível ambos estarem no segundo turno, o petista adotou tom cauteloso, embora não tenha descartado a hipótese. "É cedo para dizer se vão para o segundo turno, mas é uma possibilidade que está posta, de termos uma polarização”, projetou.



Elmano: "O tema em Fortaleza a todo momento foi tratado com o senador Cid"

Questionado sobre as ausências do senador Cid Gomes (PSB) e da deputada federal Luizianne Lins (PT) em atos de campanha de Evandro Leitão (PT), o governador minimizou a questão e projetou que todos caminharão juntos.

Cid tem se dedicado a atos pelo Interior e ainda não participou de formalmente da campanha de Evandro, alimentando rumores sobre suposta insatisfação com o desfecho da escolha da vice na chapa petista — disputada pelo PSB e pelo PSD.

Apesar disso, esta semana o senador foi visto em uma manifestação de apoio a Evandro, ao adesivar o carro em um comitê do petista em Fortaleza.

Questionado sobre a ausência do aliado, Elmano pontuou: “Pelo que vi nas fotos, ele ontem estava colocando adesivo do Evandro no carro. O tema em Fortaleza a todo momento foi tratado com o senador Cid. Conversamos muito desde a polêmica com o PDT, que o Evandro teria que sair do partido, porque ele era uma possibilidade de ser candidato e isso não seria possível no PDT. O senador Cid concordou com essa reflexão”, explicou.

Sobre a disputa da vice, Elmano minimizou o cabo de guerra entre PSB e PSD e disse que foram avaliados os nomes e não as legendas das postulantes.

“Conversamos com Cid sobre o perfil da vice e o que concluímos é que o perfil da Gabriella (Aguiar) era o que mais acrescentava. Entendemos que para a necessidade de Fortaleza era o melhor quadro. A decisão não foi por partido A ou partido B, entre nós o debate não foi esse. Entre nós foi: 'tinha a Ana Paula, Luisa Cela e Gabriella. Das três qual melhor complementa?' Evidentemente tínhamos pesquisas qualitativas, quantitativas e nossas opiniões”, concluiu, sinalizando que a questão estaria sanada.

Outra ausência notada nos atos de campanha do PT na Capital é a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). A petista disputou internamente a indicação do partido com Evandro, mas acabou preterida pela maioria dos correligionários que optaram por Leitão. De lá para cá, Luizianne tem focado esforços em Caucaia, na campanha de Waldemir Catanho (PT), que disputa a prefeitura.

Sobre a ausência da parlamentar, e aliada tradicional na Capital, Elmano apontou que é preciso dar tempo às pessoas.

“Ela teve uma boa conversa com Evandro. Acho que temos que deixar o tempo da companheira Luizianne, o tempo que ela achar adequado. Aprendi que é importante se colocar no lugar das pessoas. Estou feliz de estarmos juntos na campanha do companheiro Catanho (em Caucaia), e estaremos juntos na campanha do Evandro”, projetou.

Elmano diz que irá priorizar "dever de governador" mesmo durante a campanha eleitoral

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), projetou como conseguirá conciliar as agendas de governo e o papel de apoiador político no período de campanhas eleitorais municipais deste ano. Para o petista, a prioridade é a função no Executivo, o que pode limitar sua agenda em campanhas pelo Estado a horários específicos. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas do O POVO, nesta terça-feira, 20.



Questionado sobre como conciliar ambos os papéis, Elmano enfatizou: “Primeiro é cumprir o dever de governador. É um dever garantir que essa agenda seja plenamente cumprida”, apontou.

E seguiu: “Então isso gera uma consequência, provavelmente estarei em atividade de campanha cedo pela manhã, ou no horário de almoço ou à noite. E no Interior, na medida em que for entregar ou vistoriar alguma obra, aproveito para participar de uma atividade de campanha. É assim que estou imaginando ser possível compatibilizar as agendas”, disse o petista.

O gestor já chegou a participar de ato de campanha de Evandro Leitão, em Fortaleza, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. O trio do PT fez caminhada pelo Mercado Central, no Centro, tirando fotos com apoiadores e apresentando o candidato petista à população.

Elmano defende bíblias, mas se coloca contra ensino religioso nas escolas públicas

Em visita ao O POVO na manhã desta terça-feira, 20, o governador Elmano de Freitas (PT) defendeu o projeto de lei que institui bíblias nas escolas, mas explicou ser contrário ao ensino religioso nas sala de aula de escolas públicas, como prevê o projeto assinado pelo deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) e com coautoria do deputado Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza que conta com o apoio do chefe do Executivo estadual.

"Eu perguntei ao deputado Apóstolo Luiz Henrique (Rep) sobre um projeto que tivesse Bíblia na escola. Eu sou da tese de que religião deve ser ensinada na família e pela própria religião. Quem quer fazer catequese, no meu caso, que sou católico, eu devo procurar o grupo de catequese da Igreja Católica e fazer o curso. É assim que eu acho que deve ser", destacou.

O governador explicou ainda que ninguém será obrigado a ler livro religioso algum. "Em escolas particulares, a situação muda, cabendo aos pais matricularem seus filhos nesta ou naquela instituição, caso assim desejem. É uma escolha da família, o que acredito ser democrático", acrescentou.

Para Elmano, não há problema na simples presença de livros religiosos em espaços públicos. "Uma coisa é poder ter um livro religioso na biblioteca da escola. O povo cearense, o povo brasileiro é religioso. Na política, acho que temos que ter consciência de que fazemos parte de um povo. O Estado brasileiro deve ser laico, mas eu tenho que lembrar que sou governador de um estado brasileiro em que 80% do povo é Cristão, então eu tenho que considerar isso na hora de fazer qualquer pensamento. Eu acho que deva ter Bíblia na escola, como eu acho que deva ter no presídio, ou em outros espaços que podemos ter. Isso faz parte da nossa cultura e da nossa formação, e confesso não entender a polêmica em torno disso", defendeu.

Sem proselitismo ou polêmica

Sobre recentes aparições em eventos religiosos, Elmano nega que seja estratégia eleitoral. "Para mim, não há nada de inusitado estar em evento religioso, faz parte da minha vida. Eu estudei, na minha infância inteira, em escola salesiana. A religião faz parte da minha vida, mas isso faz parte da minha vida pessoal, nunca fez parte do meu discurso político", ponderou.

"O que nós estamos garantindo no Estado do Ceará, e eu não consigo entender o questionamento sobre Estado laico ou não, sobre o fato de em uma biblioteca haver livros, e as pessoas só vão (à biblioteca) se quiserem, só leem se quiserem, por decisão própria. Vai ter uma Bíblia, como vai ter um Alcorão, como vai ter uma Torá, ou um livro de José de Alencar, ou de Rachel de Queiróz. As pessoas vão escolher o livro que quiserem", finalizou.