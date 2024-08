Lula tem aprovação de 59% em Juazeiro; Elmano tem 42% e Glêdson, 46%

Foto: Reprodução/Instagram Gledson Bezerra Lula, Elmano de Freitas e Glêdson Bezerra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o governante com maior aprovação pelos eleitores de Juazeiro do Norte entre as três esferas de governo. Pesquisa AtlasIntel avaliou a aprovação, no município, de Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura de Juazeiro do Norte.

Lula alcança índice de 59% de aprovação e 33% de desaprovação. O prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos), tem 46% de aprovação e 38% de desaprovação. O governador Elmano de Freitas (PT) é o único dos três cuja desaprovação é menor que a aprovação. É aprovado por 42% e desaprovado por 47%.

Lula e Elmano têm um ano e quase oito meses de mandato. Glêdson está no quarto ano de mandato e tenta a reeleição.

Os eleitores que consideram o desempenho de Lula ótimo ou bom somam 55%. A avaliação regular é de 15%. Ruim ou péssimo é o conceito dado por 30%.

O desempenho de Elmano é ótimo ou bom para 34% dos entrevistados, regular para 32% e ruim ou péssimo para 35%.

Glêdson tem trabalho considerado ótimo ou bom por 40%, regular por 31% e ruim ou péssimo por 29%.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O campo da sondagem foi de 13 a 18 de agosto, compreendendo 800 respondentes. O nível de confiança é de 95%. O trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01510/2024.

A pesquisa AtlasIntel em Juazeiro do Norte aferiu a opinião da população a respeito da atuação da Prefeitura em nove áreas do setor público.

As áreas de Educação, limpeza urbana e obras públicas foram as mais bem avaliadas, com 60% dos eleitores considerando-as como ótimo. Saúde e transporte público, por outro lado, têm as piores avaliações, recebendo 22% de ótimo.

Os entrevistados foram questionados ainda quais os maiores problemas que afetam Juazeiro do Norte. Saúde foi o item mais destacado, sendo citado por 64,9% dos eleitores do município do Cariri. Na sequência aparecem criminalidade (48,8%), educação (25,4%) e má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer (24,5%).

Habitação (moradia), com 8%, degradação do centro da cidade (5,1%) e poluição (2,3%) foram as áreas menos citadas como problemáticas para os entrevistados.