Pesquisa Fortaleza: Wagner 31,3%, Sarto 20,1%, André 16,4% e Evandro 10% no Instituto Paraná

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) são candidatos em Fortaleza

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) segue na liderança da corrida eleitoral à Prefeitura de Fortaleza, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 20. Wagner pontua com 31,3% das intenções de voto. O segundo lugar é ocupado pelo prefeito José Sarto (PDT), com 20,1%, e o terceiro pelo deputado federal André Fernandes (PL), com 16,4%.

Em quarto lugar, a pesquisa mostra Evandro Leitão (PT), que soma 10%. O senador Eduardo Girão (Novo) totaliza 4,8%. Zé Batista (PSTU) fica com 0,6% e Técio Nunes (Psol) aparece com 0,5%. Chico Malta (PCB) soma 0,3% e George Lima (Solidariedade) tem 0,1%.

Não sabe ou não respondeu somaram 5,9% e intenções de votos brancos, nulos ou em nenhum, 10,1%.

Este é o quinto levantamento Paraná Pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza. A amostragem anterior ocorreu em julho, quando apenas George Lima não havia se lançado postulante. O levantamento desta terça é ainda a primeira amostragem com todas as candidaturas lançadas oficialmente.

Em comparação, Wagner, hoje com 31,3%, antes contava com 33%. Sarto, hoje com 20,1%, aparecia com 18,3%. Já Fernandes está com 16,4%, quando antes concentrava 15,1% das intenções de votos. As oscilações estão dentro da margem de erro, de 3,5 pontos percentuais.

Dentre todos, Capitão Wagner (-1,7), Eduardo Girão (-0,7), Zé Batista (-0,3) oscilaram negativamente. Já José Sarto (+1,8), André Fernandes (+1,3), Evandro Leitão (+0,6), Técio Nunes (+0,1) cresceram. Chico Malta e George Lima pontuam pela primeira vez.

Pesquisa: Se as eleições para Prefeito de Fortaleza fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?



Evolução das intenções de votos dos postulantes à Prefeitura, nos quatro levantamentos da Pesquisa. Clique nas datas anteriores e confira os demais resultados

Levantamento de julho/2024

Capitão Wagner: 31,3% (-1,7) José Sarto: 20,1% (+1,8) André Fernandes: 16,4% (+1,3) Evandro Leitão: 10,0% (+0,6) Eduardo Girão: 4,8% (-0,7) Zé Batista: 0,6% (-0,3) Técio Nunes: 0,5% (+0,1)

Chico Malta: 0,3% George Lima: 0,1%

Não sabe/ Não respondeu: 5,9% (-1,0%)



Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,1% (-0,5)

A pesquisa abrangeu 800 eleitores, entre os dias 16 e 19 de agosto. Tal amostra representativa do município de Fortaleza atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. O levantamento é uma parceria do instituto com o portal CN7 e a Rede Plus FM.

Roberto Cláudio segue citado em pesquisa espontânea

O questionário ainda contou com uma pesquisa espontânea, na qual não havia opções de nomes de pré-candidatos.

Neste recorte, Capitão Wagner foi citado por 8,8% das pessoas. José Sarto aparece em segundo, com 7,9% e André Fernandes em terceiro, pontuando 7,6%.

Evandro Leitão, aparece em quarto lugar com 3,3%. Eduardo Girão soma 1,0% e Roberto Cláudio, fora da disputa, do mesmo partido de Sarto - PDT - aparece com 0,5%. Técio Nunes pontua 0,1%.

Outros nomes citados pontuam 1,0%. 61,5% não sabem ou não responderam e 8,4% não votaria em nenhum, branco ou nulo.

Pergunta: Se as eleições para Prefeito de Fortaleza fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria? (ESPONTÂNEA)

Capitão Wagner (União Brasil) - 8,8% José Sarto (PDT) - 7,9% André Fernandes (PL) - 7,6% Evandro Leitão (PT) - 3,3% Eduardo Girão (Novo) - 1,0%

Roberto Cláudio (PDT) - 0,5%



Outros nomes citados: 1,0%

Não sabe/não respondeu: 61,5%

Nenhu/Branco/Nulo: 8,4%

Desaprovação de Sarto, Elmano e Lula são semelhantes

A administração de Sarto segue com maioria de desaprovação, mas apresentou uma queda na avaliação negativa, em comparação com o levantamento passado.

Na pesquisa atual, 43,1% disseram aprovar a gestão do prefeito, enquanto 53,1% desaprovam. O restante (3,8%) não sabe ou não opinou.

Já a avaliação negativa de Elmano aumentou em comparação a maio, mas a aprovação segue maior.

Em relação ao Governo Estadual, 48,8% disseram aprovar a gestão, enquanto 46,3% afirmaram desaprovar e 5% não sabe ou opina.

A gestão de Lula foi considerada ‘aprovada’ por 49,5% dos eleitores, enquanto 47% disseram desaprovar e 3,5% não sabem ou não responderam.