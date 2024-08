Debate entre candidatos do Crato é propositivo e foge de ataques

Foto: JORGE VITOR/ESPECIAL PARA O POVO Debate com os três candidatos que disputam à Prefeitura do Crato foi realizado nesta quarta-feira, 20, pela rádio O POVO CBN Cariri

O POVO promoveu nessa quarta-feira, 21, o debate entre os candidatos à Prefeitura do Crato, município distante 538,53 km de Fortaleza. André Barreto (PT), Dr. Aloísio (União Brasil) e Lucas Brasil (PSDB) participaram do encontro que teve transmissão da Rádio O POVO CBN Cariri e do Youtube do O POVO. Este foi o segundo da série de encontros realizados no Crajubar. Na terça-feira foi realizado o de Barbalha e nesta quinta-feira será a vez de Juazeiro do Norte.



Diferentemente do debate de Barbalha, marcado por acusações entre os adversários e troca de ataques, os candidatos do Crato evitaram um confronto pessoal e seguiram uma linha mais propositiva e sem embates diretos. O evento foi realizado no Edifício Pátio Cariri, mesmo prédio onde está o estúdio da Rádio O POVO CBN Cariri, e teve o jornalista Luciano Cesário como mediador.

No primeiro bloco com perguntas foram voltadas à geração de emprego, Dr. Aloísio criticou a atual gestão, do prefeito Zé Ailton (PT), pelas altas taxas “de água, de esgoto” e prometeu voltar à Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (Saac) e cobrar a Ambiental Crato.



“Para que essa Ambiental Crato cobre os valores iguais que tem a Ambiental Ceará e a ambiental em outros estados. Porque que são valores realmente absurdos. E sobretudo trazer serviços e que as empresas tenham vontade de investir no Crato”, afirmou.

André Barreto, atual vice-prefeito, destacou suas passagens como vereador e secretário do Meio Ambiente na gestão do governador Cid Gomes (PSB). O petista também enalteceu a gestão que faz parte.

“O que nós temos feito ao longo destes sete anos e meio é trabalhar muito para atrair novos investimentos, novos empreendimentos (...) e nós só não criamos mais empregos porque os nossos adversários entraram com ações impedindo doações de terrenos para novos empreendimentos”, declarou.

Lucas Brasil, vereador e candidato tucano, citou a sua juventude como trunfo e disse que o Crato espera ajuda dos governos estaduais e federais para a geração de empregos. Ele propôs a criação de um shopping popular e exaltou o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

“Sou do PSDB um partido que sempre procurou por liberdade, saiu do coronelismo. E hoje estamos aqui mais uma vez representando e vamos realmente trazer oportunidades e geração de emprego”, disse.

Sobre educação, Dr. Aloísio criticou a gestão atual e disse que o PT “investe muito pouco” no quesito. André rebateu com uma rara alfinetada ao longo do debate. “O senhor é professor, mas não aprendeu o que está acontecendo na educação pública do Crato”, disse o petista.

André Barreto promete acabar com a Taxa do Lixo

Lucas Brasil questionou Barreto sobre o que fará em relação aos lixões do município, no que o candidato petista foi enfático ao dizer que irá criar um aterro sanitário, ampliar a coleta seletiva e revogar a cobrança da tarifa.

"Quero aqui assumir um compromisso com todos vocês cidadãos cratenses, ninguém vai pagar a Taxa do Lixo a partir de janeiro de 2025. A Taxa do Lixo é uma cobrança imposta por uma lei do ex-presidente Bolsonaro. Nós já sabemos como fazer para evitar que os domicílios residenciais não paguem a partir do próximo ano", declarou André.

Dr. Aloísio pediu um direito de resposta sobre a fala afirmando que a cobrança é da gestão de Jair Bolsonaro (PL). Outra solicitação foi quando Lucas Brasil foi chamado de vereador por André Barreto e preferia ser referido como "candidato". Ambos os pedidos foram negados pela comissão avaliadora por não terem ofensas à honra, injúria ou difamação.

Considerações finais

André Barreto disse que nunca foram feitos tantos investimentos e citou, uma única vez, alinhamento com o governador Elmano de Freitas (PT), com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e com o presidente Lula (PT).

Lucas Brasil falou que quer trazer ao Crato a “juventude” por ter novas ideias e convidou a população para ajudar a construir novas propostas para acreditar na esperança e na mudança.

Dr. Aloísio declarou que irá buscar parcerias e recursos para o município, seja estadual ou federal “com todas as lideranças”. “Seja de esquerda ou de direita. Nosso partido é o Crato, nossa coligação é o povo”, completou.