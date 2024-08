Veterano da Assembleia, Duquinha tenta voltar a ser prefeito de Acaraú

Foto: fotos divulgação Autor do projeto, deputado Manoel Duca observa que os espaços já são comuns em shopping centers

Aos 82 anos, o ex-deputado estadual Manoel Duca Neto, o Duquinha (Republicanos), tenta retornar ao cargo de prefeito de Acaraú, função que exerceu pela primeira vez ainda nos anos 1970. Para isso, ele terá que derrotar a atual prefeita do município, Ana Flávia (PSB).

Duquinha encabeça a chapa "Liberta Acaraú", que tem como vice Mano da Melancia (PRD). Além do Republicanos e do PRD, a coligação é composta por PP, PDT, MDB, PL e PSD.

A prefeita Ana Flávia Ribeiro Monteiro, 51, encabeça a coligação "Continuidade e Progresso", que além do PSB, conta com Podemos e a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB e PV). O candidato a vice-prefeito é Rogério Rios, também do PSB.

Acaraú fica distante 238km de Fortaleza, tendo pouco mais de 60 mil habitantes.

Carreira política

Neto de deputado estadual, Duquinha estreou na política como prefeito de Acaraú de 1977 a 1983 e foi eleito para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) por diversos mandatos. Foi diretor da Comissão Estadual de Planejamento Agrícola e do Banco de Crédito Imobiliário (Becri). O parlamentar serviu ao Exército e está na reserva como primeiro-tenente.



Foi eleito deputado estadual por cinco mandatos de 1987 a 2004, tendo participado da Constituição Estadual de 1989. Abdicou na metade do último mandato para assumir novamente a cadeira de prefeito de Acaraú em 2005.

Após isso, retornou à Alece em algumas ocasiões. Em 2018, terminou as eleições na segunda suplência, na época pelo PDT, mas acabou assumindo o mandato, após licenças de correligionários.

Em 2022, pelo Republicanos, Duquinha ficou como primeiro suplente de deputado estadual. Em setembro de 2023, assumiu novamente uma cadeira na Alece no lugar de David Durant (Republicanos), que se licenciou do cargo por 120 dias. Foi a nona vez em que Duquinha assumiu um mandato na Casa.