Boulos, Marçal e Nunes estão empatados, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, divulgada ontem, aponta um empate técnico entre o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na primeira posição da corrida eleitoral. Boulos tem 23%, Marçal tem 21% e o prefeito aparece com 19%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) tem 10%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%. A economista Marina Helena, do Novo, registrou 4%.

Marçal cresceu 7 pontos desde a última pesquisa do instituto, divulgada em 8 de agosto. Nunes, oscilou negativamente 4 pontos, enquanto Boulos oscilou 1 ponto para cima.

O Datafolha também fez pesquisa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O levantamento mostra que o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida pelo comando da capital fluminense, com 56% das intenções de voto. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece em segundo, com 9%.

O índice de Paes é maior do que a soma de todos os outros candidatos citados na pesquisa estimulada, o que faria o prefeito ser reeleito no primeiro turno se o pleito fosse hoje.

Em terceiro está Tarcísio Motta (Psol) com 7%. Em seguida aparecem Rodrigo Amorim (União Brasil), com 3%, Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Garcia (PSTU) com 2%, Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), com 1%. Declararam que pretendem anular o voto 13% dos entrevistados. Outros 5% disseram não saber quem escolher. (Agência Estado)