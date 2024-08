Em debate de Juazeiro do Norte, Glêdson exalta gestão e Fernando, as alianças

Foto: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO Debate do OPOVO colocou frente a frente ex-aliados o atual prefeito Glêdson Bezerra e o deputado Fernando Santana, que disputam a prefeitura de Juazeiro

O POVO finalizou nesta quinta-feira, 22, a série de debates entre candidatos a prefeituras dos municípios do Crajubar com os postulantes em Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza e o terceiro maior colégio eleitoral do Ceará.

No encontro promovido pela Rádio O POVO CBN Cariri, estiveram o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), que busca ser o primeiro a conseguir dois mandatos consecutivos no município, e o deputado estadual Fernando Santana (PT). O debate foi mediado pelo jornalista Luciano Cesário.

Em clima acalorado desde o início da campanha, Glêdson e Fernando chegaram ao auditório do Edifício Pátio Cariri, onde foi realizado o debate, no mesmo elevador juntamente com as assessorias. Entre cumprimentos e amenidades, eles seguiram para a discussão de propostas.

No primeiro bloco, sobre o crescimento do setor industrial de Juazeiro do Norte, Glêdson reconheceu dificuldades por falta de investimentos conjuntos entre os governos estadual e federal e os municípios. Santana alfinetou o prefeito pela ausência de parceria e disse que é candidato justamente pelas alianças com o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o presidente Lula (PT).

Em seguida, o petista questionou o Glêdson por não ter feito obras na área da saúde e questionou se pediu ele pediu recursos ao “líder Bolsonaro”. “E lembre-se, você tinha o presidente da República como seu líder, Bolsonaro. Você foi atrás de Bolsonaro pedir recurso? Por que você não construiu o hospital e por que não construiu as duas Upas que você prometeu?”, indagou.

Sem entrar na questão sobre Bolsonaro, o prefeito afirmou que não conseguiu entregar tudo pois não “faz mágica” e criticou as antigas gestões, aliadas a Fernando. “O que vocês me entregaram foi um município com 123 milhões de reais de dívidas (...) Enquanto seus apoiadores fecharam equipamentos de saúde, nós abrimos”, apontou.

Após Glêdson citar número, Santana o questionou se ele está prefeito de “outro município se não da terra criada por Padre Cícero”. E que os dados “não têm melhorado a vida da população”.

Glêdson então declarou que Fernando não conhece a cidade e o convidou: “Vamo dar uma volta comigo?”.

Glêdson tem celular recolhido por mediador

Ao perguntar ao adversário sobre a proposta para o transporte público, Glêdson foi interrompido pelo mediador Luciano Cesário, que recolheu o aparelho celular do prefeito, seguindo as regras do debate. A assessoria de Santana protestou contra o prefeito estar portando o dispositivo.

Após o ocorrido, as equipes dos candidatos tiveram um momento maior de questionamento e tensão. Os assessores do prefeito então indagaram sobre levar papel para a mesa de debates, sendo vetada a exibição.



Em seguida, Fernando exaltou suas alianças petistas. “Você sempre votou no Lula 13, Camilo 13 e Elmano 13 e nunca se arrependeu. Então nos dê a oportunidade com Fernando 13 e Maricele 13”, na primeira citação sobre os correligionários e a vice.

Plano de Cargos e Carreiras

Em outro momento importante do debate, o candidato petista perguntou ao prefeito porque não cumpriu a promessa do Plano de Cargos e Carreiras aos professores do município. Glêdson respondeu que Juazeiro paga mais aos profissionais do município que outras cidades como Fortaleza, Maracanaú e Sobral, mas respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal e o limite de gastos. O prefeito repetiu o convite irônico a Santana e o chamou para "dar uma voltinha" com ele para ver as escolas.

Saneamento Básico

Fernando Santana indagou por que Glêdson não tem feito nada pelo saneamento básico. O prefeito se defendeu apontando a Cagece como responsável por cuidar do tema e que a companhia tem "explorado" Juazeiro desde a concessão. O petista disse que ou o órgão trabalha direito na sua gestão ou sairá do município e provocou o adversário.

"Ele me desafiou a andar com ele e eu pergunto qual é o carro que ele vai me levar. Se é um caminhão, um trator porque pra passar nas ruas tá complicado.

Glêdson então afirmou o candidato petista não respondia aos seus questionamentos e iria entrar com processo judicial contra a Cagece.

Considerações finais

Nas considerações finais o atual prefeito destacou ser da terra de Padre Cícero. "Eu sou daqui (...) eu não estou aqui por uma aventura. Eu não tenho a opção de terminar a eleição e ir me embora para Fortaleza visitar a minha família", alfinetou o candidato adversário.

"E depois de eu ter pagado mais de R$ 180 milhões de dívidas e ter recuperado vários prédios públicos e feito mais de 140 obras, Juazeiro do Norte vai crescer cada vez mais", completou.

Fernando começou sua fala corrigindo o português de Glêdson. "Candidato, não é ter pagado é ter pago". E destacou novamente a sua aliança com petistas.

"Você nunca se arrependeu de votar no 13. Nos dê uma oportunidade. Fernando Santana, dona Maricele a esse time que nós vamos fazer muito para todos, inclusive para o candidato porque não vamos isolar a cidade", declarou.