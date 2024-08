Evandro comenta resultado da pesquisa

Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão comentou o resultado da pesquisa Datafolha divulgada ontem. Segundo o levantamento, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece) aparece na 4ª posição, com 10%, uma oscilação de dois pontos para cima na comparação com a sondagem anterior.

"Estamos no início da campanha, nos apresentando à população, conversando com as pessoas nos bairros e mostrando nosso projeto e nossas propostas. Estou entusiasmado e confiante. E certo de que, na medida em que os fortalezenses conheçerem nossas propostas, cresceremos cada vez mais", afirmou o petista.