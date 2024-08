Girão aponta 'jogo bruto das máquinas' e deseja 'quebra da oligarquia PT-PDT'

Foto: Samuel Setubal EDUARDO Girão inaugurou ontem comitê de campanha

Candidato a prefeito de Fortaleza, o senador Eduardo Girão (Novo) considera haver "um jogo bruto" na disputa pela comando do Executivo municipal e que "o fortalezense quer a quebra de um ciclo da oligarquia PT e PDT". Esse cenário, para ele, demonstra o caminho que deve trilhar.

"Estamos numa largada, numa candidatura sem tempo de televisão, numa candidatura que a gente está percebendo o jogo bruto, tanto das máquinas, da municipal, estadual, federal, mas nós vamos seguir o nosso caminho com muita coerência. Nós temos um projeto de gestão. A minha vida inteira foi na área da gestão", contou durante inauguração do Comitê Central da campanha, localizado na avenida Antônio Sales.

Girão também rechaçou o embate aflorado dos concorrentes. "[Estamos] procurando dialogar para ver se a gente consegue sair dessa briga, né? Porque é uma briga por política, é um agredindo o outro. E a gente acredita que tem outro caminho para a sociedade, para tornar Fortaleza a Capital nacional da vida, da família e da paz".

Para isso, ele pretende, se eleito, estabelecer quadros "técnicos" na administração pública, repelindo a "troca de favor e de barganha, de toma lá dá cá". O intuito de Girão é "fazer com a gestão que atenda as necessidades, com menos impostos, com o estado enxuto, com a prefeitura enxuta, mas entregando melhor qualidade de serviço para as pessoas".

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Eduardo Girão (Novo) inaugura Comitê Central de Campanha

Questionado sobre qual seria o diferencial da campanha dele frente às nove candidaturas estabelecidas em Fortaleza, Girão, fez referência ao jingle tocado durante o evento e reforçou a "experiência na área de gestão".

"Respeitando a todos, seja do espectro de direita, centro ou esquerda, eu fui o único que já assinei carteira de trabalho, então eu tenho isso e sei como gerar emprego, criar ambiente de negócio, e isso é um dos pontos que eu vejo o fortalezense querendo uma oportunidade. E a gente está vendo que não se cria esse ambiente, pelo contrário, se taxa, se percebe, fiscalização, que acaba intimidando a criatividade natural do cearenses para gerar emprego e renda", analisou Girão, acrescentando já ter passado "por vários setores".

Pesquisa Eleitoral: Girão aparece com dois pontos a menos

A segunda pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza mostrou que Eduardo Girão perdeu dois pontos se comparado ao primeiro levantamento do instituto. No cenário estimulado, ele ficou em quinto lugar, com 5% das intenções de voto. Na pesquisa espontânea, o candidato do Novo figurou com 1% da preferência do eleitorado fortalezense.

Quanto ao resultado, Girão disse "olhar com dois pés atrás" para "qualquer pesquisa, a não ser as internas", feitas pelo partido. "Nós temos internas mostrando números diferentes. Então, se dependesse de pesquisa, eu não estava hoje senador", iniciou. "Pesquisa, para mim, não é referência absolutamente de nada. Eu estou vendo uma recepção aqui nas ruas, onde a gente anda, as pessoas querendo cumprimentar, dando força", disse Girão.

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-08395/2024.