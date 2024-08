Pesquisa mostra voto das mulheres pendendo a balança em favor de Wagner

Considerando os segmentos sociodemográficos, o voto do eleitorado feminino tem feito a diferença para Capitão Wagner (União Brasil) aparecer numericamente à frente da pesquisa Datafolha divulgada ontem para a Prefeitura de Fortaleza.

O ex-deputado federal aparece com 29% das intenções de voto. Considerando a margem de erro (4 pontos percentuais para mais ou para menos), ele está tecnicamente empatado com José Sarto (PDT), que tem 23%.

Ambos lideram entre os homens, em todas as faixas etárias, de instrução e de renda familiar mensal. É entre as mulheres, no entanto, que a balança pende levemente a favor de Wagner.

O candidato do União Brasil tem 32% da preferência do eleitorado feminino, contra 22% de Sarto. André Fernandes (PL) é citado por 14% das entrevistadas, enquanto Evandro Leitão (PT) figura com 7% e Eduardo Girão (Novo), com 5%.

Entre os homens, o cenário é um pouco mais equilibrado. Wagner, com 26%, e Sarto, 24%, estão na dianteira do eleitorado masculino. Eles são seguidos por Fernandes (17%), Evandro (13%) e Girão (6%).

A estratificação etária mostra uma vantagem de Wagner entre o eleitorado mais jovem (16 a 24 anos) e mais idoso (60 anos ou mais). Nesses dois segmentos ele tem 10 pontos percentuais (p.p) de vantagem para Sarto. A diferença é maior (12 p.p) entre os eleitores que têm entre 35 e 44 anos.

O cenário é mais equilibrado entre os eleitores compreendidos entre 25 a 34 anos e 45 a 59 anos. No primeiro segmento, Wagner e Sarto têm 26% das intenções de voto e são seguidos de perto por André Fernandes, que tem 22%.

Em relação à escolaridade, o segmento mais equilibrado é o de eleitores que têm ensino superior. Wagner lidera este estrato com 25% e é seguido por Sarto (23%), Fernandes (18%) e Evandro (15%).

O mesmo vale para o segmento de renda. Considerando os que ganham acima de cinco salários mínimos, Wagner, Sarto e Fernandes estão numericamente empatados com 21%. Evandro tem 15% na parcela mais rica do eleitorado, enquanto Girão tem 6%.

A pesquisa Datafolha Fortaleza foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram feitas 644 entrevistas presencialmente em toda a cidade de Fortaleza.