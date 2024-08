Aprovação de Sarto melhora e empata tecnicamente com reprovação pela 1ª vez

Foto: Samuel Setubal Inauguração do Comitê Oficial do prefeito José Sarto com a presença de Roberto Claudio e Ciro Gomes, junto com os apoiadores; Aprovação de Sarto melhorou na última pesquisa Datafolha.

Pesquisa Datafolha, contratada e divulgada pelo O POVO na última quinta-feira, 22, revelou as avaliações das gestões do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o eleitorado da Capital, a gestão Sarto tem 25% de “bom ou ótimo”. O índice empatou tecnicamente, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com o de ruim ou péssimo (29%) pela primeira vez desde maio de 2023.

Em comparação com o levantamento anterior, de junho deste ano, o prefeito oscilou quatro pontos para cima, passando de 21% para 25% de aprovação. A parcela do eleitorado que julga a gestão como “regular” é de 43% (eram 45% em junho) e os eleitores que julgam o governo como “ruim ou péssimo” são 29%; eram 32% na pesquisa divulgada em junho (veja abaixo). Antes de maio de 2023, a qualidade da atual gestão não foi aferida pelo Datafolha.

Avaliação do prefeito Sarto

Datafolha agosto de 2024:

Bom ou ótimo: 25%

Regular: 43%

Ruim ou péssimo: 29%

Não sabe: 3%

Datafolha junho de 2024:

Bom ou ótimo: 21%

Regular: 45%

Ruim ou péssimo: 32%

Não sabe: 2%

Datafolha fevereiro de 2024:

Bom ou ótimo: 23%

Regular: 37%

Ruim ou péssimo: 34%

Não sabe: 6%

Datafolha maio de 2023:

Bom ou ótimo: 16%

Regular: 42%

Ruim ou péssimo: 39%

Não sabe: 4%



Os governos Elmano e Lula registraram 33% e 45%, respectivamente, de “bom ou ótimo” na pesquisa realizada nesta semana. O levantamento mostra que os que consideram a gestão Elmano “boa ou ótima” superaram os que avaliam como “ruim ou péssimo” (28%). Na pesquisa divulgada em junho, as posições estavam invertidas.

Em relação a Lula, 45% dos entrevistados consideram a gestão federal como “boa ou ótima”. Outros 21% afirmam ser “regular” e 32% “ruim ou péssimo”.

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento tem um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.

Veja como está a avaliação de Sarto e como estavam outros prefeitos a esta altura do mandato

O Datafolha mostrou as avaliações das gestões de José Sarto e de outros três prefeitos de Fortaleza na reta final de seus respectivos mandatos. O levantamento compara as avaliações de Sarto, em seu primeiro mandato, e de Juraci Magalhães, Luizianne Lins e Roberto Cláudio, cada um com dois mandatos à frente da Capital.

No que diz respeito às datas de realização das pesquisas, vale destacar que o pleito de 2020 foi realizado pouco mais de um mês após o previsto, ocorrendo apenas em novembro devido ao avanço dos casos de Covid-19 no País, que gerou necessidade de adaptação do calendário eleitoral.

Nos pleitos anteriores a 2015, as campanhas eleitorais começavam em julho, portanto havia mais tempo para candidatos apresentarem propostas. Termos da Lei 13.165/15, chamada de Minirreforma Eleitoral, reduziram o tempo de campanha de 90 para 45 dias e o período de propaganda no rádio e na TV de 45 para 35 dias.

Considerando os prefeitos anteriores, a avaliação positiva de Sarto (25%) tem o pior desempenho empatado com o segundo mandato de Juraci Magalhães (2000-2004). Na outra ponta está o segundo mandato de Roberto Cláudio (2016-2020), que chegou em julho de 2020 com 53% de ótimo/bom.

Levando em conta a avaliação dos prefeitos em primeiro mandato, os primeiros quatro anos de Juraci Magalhães (1996-2000) tiveram a maior aprovação (51%). Em seguida aparecem Luizianne Lins (2004-2008) com 44% e Roberto Cláudio (2012-2016) com 34%.

Datafolha: Avaliação dos últimos prefeitos de Fortaleza

JURACI MAGALHÃES (3 anos e 7 meses de gestão - 1º mandato - 07/2000)

Ótimo/Bom - 51%

Regular - 34%

Ruim/Péssimo - 13%

Não sabe - 2%

JURACI MAGALHÃES (3 anos e 7 meses de gestão - 2º mandato - 07/2004)

Ótimo/Bom - 25%

Regular - 24%

Ruim/Péssimo - 49%

Não sabe - 2%

LUIZIANNE LINS (3 anos e 7 meses de gestão - 1º mandato - 08/2008)

Ótimo/Bom - 44%

Regular - 39%

Ruim/Péssimo - 16%

Não sabe - 1%



LUIZIANNE LINS (3 anos e 7 meses de gestão - 2º mandato - 08/2012)

Ótimo/Bom - 27%

Regular - 41%

Ruim/Péssimo - 30%

Não sabe - 2%



ROBERTO CLÁUDIO (3 anos e 8 meses de gestão - 1º mandato - 08/2016)

Ótimo/Bom - 34%

Regular - 40%

Ruim/Péssimo - 23%

Não sabe - 3%



ROBERTO CLÁUDIO (3 anos e 9 meses de gestão - 2º mandato - 10/2020)

Ótimo/Bom - 53%

Regular - 35%

Ruim/Péssimo - 10%

Não sabe - 1%

JOSÉ SARTO (3 anos e 7 meses de gestão - 1º mandato - 08/2024)

Ótimo/Bom - 25%

Regular - 43%

Ruim/Péssimo - 29%

Não sabe - 3%

Intenções de voto

A primeira pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza após o início do período de campanha eleitoral na eleição de 2024 mostrou Capitão Wagner (União Brasil) e o prefeito José Sarto (PDT) na frente em intenções de voto. Wagner tem 29%. Sarto tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados. André Fernandes (PL) aparece com 16%; Evandro Leitão (PT) tem 10% e Eduardo Girão (Novo) 5%.





Capitão Wagner (União Brasil): 29% (-3)

José Sarto (PDT): 23% (+4)

André Fernandes (PL): 16% (+2)

Evandro Leitão (PT): 10% (+2)

Eduardo Girão (Novo): 5% (-2)

Chico Malta (PCB): 1%

Técio Nunes (Psol): 1% (=)

Zé Batista (PSTU): 1%

George Lima (Solidariedade) não atingiu 1%

Branco/nulo/nenhum: 9% (-5)

Não sabe: 6% (+2)

Comparativo entre a pesquisa de 24 a 26 de junho e a atual.

George Lima não foi citado no levantamento anterior.