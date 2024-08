Sarto destaca ações da gestão e critica o Governo: "Não querem fazer, porque não sabem"

Foto: Taynara Lima/O POVO O prefeito José Sarto (PDT) participou nesta sexta-feira, 23, da inauguração do comitê do candidato a vereador Elpídio Nogueira (PDT)

Em evento de inauguração do comitê da candidatura do irmão, vereador Elpídio Nogueira (PDT), o prefeito José Sarto (PDT) relembrou os feitos de sua gestão e aproveitou o momento para disparar críticas ao Governo do Estado. O lançamento ocorreu nesta sexta-feira, 23, no bairro Aldeota e também contou com presença do vice-prefeito Élcio Batista (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).



Durante o discurso, Sarto falou sobre as iniciativas realizadas durante a gestão até o momento, citando as ações em áreas, como saúde, turismo, economia e infraestrutura. O candidato à reeleição mencionou a Ponte dos Ingleses, que será reinaugurada neste domingo, 25, e subiu o tom, dizendo que o Governo não fez “porque não sabem fazer”.

“Eu estou entregando a Ponte dos Ingleses domingo agora. Essa Ponte dos Ingleses estava lá, parada, para o Governo do Estado fazer e o governo com a desculpa de que não iria fazer, porque não era viável, não tinha estabilidade. Bom, está lá. Domingo, eu estou entregando. Eles não querem fazer, porque não sabem fazer”, afirmou.

Sarto ainda falou sobre o Edifício São Pedro, demolido no primeiro semestre deste ano pela Prefeitura. Após a conclusão dos trabalhos, o terreno, pertencente à União, foi declarado como de interesse público e cedido para a Universidade Federal do Ceará.

“Não tinham coragem de demolir aquele Hotel São Pedro [...] Assim que eu derrubei, vem o Governo Federal dizer que quer o terreno para fazer uma área da Universidade Federal [do Ceará]. Por que não fizeram antes?”, indagou.

Questionado sobre o resultado das últimas pesquisas eleitorais, o prefeito evitou falar sobre números e destacou a importância de continuar o trabalho.

“O que a gente tem que fazer, a gente está fazendo. É trabalhando, visitando Fortaleza todo dia, de dia, de tarde e de noite. Eu sou prefeito, tenho que cuidar da gestão e da eleição. Tem pesquisa de todo jeito, a gente tem mais é que trabalhar. Nós já entregamos muita coisa, estamos trabalhando mais e vamos entregar muito mais”, disse.

A pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO e divulgada na última quinta-feira, 22, mostra Capitão Wagner (União Brasil), com 29%, e o prefeito José Sarto (PDT), com 23%. André Fernandes (PL) aparece com 16%, Evandro Leitão (PT) com 10% e Eduardo Girão (Novo), 5%.

Na comparação com o levantamento realizado em junho pelo mesmo instituto, Sarto oscilou positivamente quatro pontos e reduziu a distância para Wagner. Antes, a diferença era de 13 pontos percentuais e agora é de seis, o que o Datafolha considera como empate técnico.