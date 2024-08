Fortaleza, Caucaia e Eusébio: O POVO realiza três debates eleitorais nesta semana

Foto: Montagem/O POVO DEBATE O POVO entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza acontece nesta terça-feira, dia 27

Na sequência de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri, O POVO promove nesta semana encontros entre postulantes aos comandos de Fortaleza, Caucaia e Eusébio. Todos os programas terão início às 19 horas.

O debate sobre Fortaleza acontece nesta terça-feira, 27. O de Caucaia será na quarta-feira, 28, e o de Eusébio, na quinta-feira, 29. Os três encontros serão realizados em parceria com a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), na sede da entidade, na capital cearense.

O POVO transmitirá os confrontos, ao vivo, na Rádio O POVO CBN e também canal do YouTube do O POVO. Também haverá cobertura no portal, com edição especial na versão impressa do O POVO, no dia posterior.

Debates O POVO: Quem participa do confronto em Fortaleza?

A corrida eleitoral em Fortaleza conta com nove postulantes. Foram convidados a participar dos debates apenas os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, como prevê a legislação eleitoral. O mesmo critério foi utilizado pelo O POVO nas eleições de 2022. Desta forma, estarão no encontro: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

Debates O POVO: Quem participa do confronto em Caucaia?

Além de Fortaleza, Caucaia é o único município do Ceará com possibilidade de segundo turno. Concorrem o candidato apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB), Waldemir Catanho (PT), e, na oposição, Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB) e Naumi Amorim (PSD)

Na última semana, O POVO divulgou pesquisa Atlas/Intel, com as intenções de voto no município.

Debates O POVO: Quem participa do confronto em Eusébio?

Em Eusébio a disputa possui duas candidaturas. O prefeito Acilon Gonçalves indicou como candidato a sucessor o ex-prefeito Dr. Júnior (PRD), e o grupo opositor é encabeçado por Dr. Mauro (União Brasil).

Serviço

Debate O POVO com candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Quando? 27 de agosto (terça-feira), às 19h

Onde? Situado na sede da OAB Ceará. Público acompanha pela Rádio O POVO CBN e pelo YouTube do O POVO, com repercussão no portal do O POVO e no jornal impresso do dia seguinte

Debate O POVO com candidatos à Prefeitura de Caucaia

Quando? 28 de agosto (quarta-feira), às 19h

Onde? Situado na sede da OAB Ceará. Público acompanha pela Rádio O POVO CBN e pelo YouTube do O POVO, com repercussão no portal do O POVO e no jornal impresso do dia seguinte

Quando? 29 de agosto (quinta-feira), às 19h

Onde? Situado na sede da OAB Ceará. Público acompanha pela Rádio O POVO CBN e pelo YouTube do O POVO, com repercussão no portal do O POVO e no jornal impresso do dia seguinte