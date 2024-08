Guimarães diz que Evandro 'começou bem' e projeta: 'Imagine quando todo mundo conhecer'

Foto: Reprodução/Instagram/José Guimarães Evandro Leitão e José Guimarães durante convenção do PT em Fortaleza

Líder do governo Lula na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) avaliou que o candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PL), "começou bem" nas pesquisas sobre intenções de voto e projetou crescimento quando o postulante se tornar "mais conhecido". Na oportunidade, ele foi questionado sobre alfinetada do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que definiu Leitão como desconhecido da Cidade.

"Eu acho que se ele é uma pessoa que ainda tem um grande índice de não conhecimento da população, imagine quando todo mundo conhecer. Aí é que ele vai crescer, aí que ele vai subir", avaliou Guimarães ao O POVO nesse sábado, 24, no evento de inauguração o comitê central de Evandro.

O deputado federal também disse "não ter dúvida" de que o correligionário estará no segundo turno da disputa. "É uma largada que viabiliza a ida dele para o segundo turno. Primeiro, pelo que ele representa, o projeto que ele representa. Segundo, porque ele tem apoio de pessoas que têm um grande poder de transferência de voto como o presidente Lula; o ministro da Educação, Camilo Santana; enfim, o próprio governador do Ceará, Elmano de Freitas. Portanto, eu acho que é um bom começo", avaliou Guimarães.

Já Ciro disse que Evandro é um desconhecido da Cidade, que não conhece a realidade da Capital e citou a diferença entre os candidatos no horário de televisão — em que o postulante do PT tem o maior tempo de tela entre os adversários. Por isso, fez uma apelo para os presentes na inauguração do comitê do prefeito José Sarto, na última quinta-feira, 22.

"O nosso apelo ao povo de Fortaleza, para todos e cada um aqui, é que sejam Sarto na sua comunidade, no seu templo, na sua igreja, no bar", enfatizou o pedetista.

Nacionalização da disputa

No evento de Evandro, os discursos dele, de Camilo e de Elmano deram o tom do que o grupo pretende defender ao longo da campanha. Eles apontaram três blocos na corrida eleitoral. Guimarães, ao O POVO, desenhou o cenário.

"Portanto, é a nacionalização da disputa em Fortaleza. Ela se impõe para confrontar essas lideranças: Jair Bolsonaro (PL), Lula e Ciro. Nós vamos fazer isso sem, evidentemente, deixar de levar muito em conta o programa que o candidato vai defender e apresentar para a cidade Fortaleza, que é unir a cidade".

Os petistas consideram, nesse cenário, as postulações de Sarto, alinhada a Ciro; e as de André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) como candidaturas bolsonaristas.