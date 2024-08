Maioria em Fortaleza se considera de direita, mas petismo supera bolsonarismo

Foto: FCO FONTENELE PRESIDENTE Lula e o presente do Cartier

Nova pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO avaliou o posicionamento político dos fortalezenses, questionando se eleitores identificam-se mais no campo da direita ou no campo da esquerda.

30% dos entrevistados se incluíram no campo da direita, mais três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em 4 e 5 de novembro de 2020. Houve 8% ( 1) que se identificaram como centro-direita.

O número de pessoas identificadas como de esquerda cresceu três pontos percentuais e chegou aos 21%, se igualando ao número de pessoas que se identificam como de centro, dado que não apresentou mudanças nos últimos quatro anos. Há ainda 7% (-3) identificados como de centro-esquerda. Outros 8% ( 1) não souberam responder.

Paradoxalmente, os números trazidos pelo Datafolha mostram uma situação inversa quando o questionamento é se os eleitores de Fortaleza consideram-se bolsonaristas ou petistas.

32% dos entrevistados disseram-se petistas, contra 20% de bolsonaristas. Como o questionamento do instituto traçava uma escala, é possível ainda identificarmos 13% mais próximos ao petismo, 8% ao bolsonarismo e 21% ficando no meio-termo, ao centro. Outros 5% disseram não se identificar com nenhum dos lados, enquanto 1% não soube responder.

Entre os 38% que se identificaram como à direita do espectro ideológico, observam-se taxas mais altas entre os que têm 60 anos ou mais (42%), ante 22% entre os que têm 16 a 24 anos. Há ainda uma prevalência entre os menos instruídos do que entre os mais instruídos (37% ante 26%).

Eleitores de André Fernandes apresentam maior taxa de identificação com a direita (63%), enquanto 40% dos eleitores de Evandro Leitão e 35% de eleitores de José Sarto posicionam-se como à esquerda.

Entre os que se consideram petistas, a maior parcela (63%) é encontrada como eleitora de Evandro Leitão, ante 49% de Sarto. Já quando o assunto é identificação como bolsonarista, eleitores de Fernandes destacam-se com 54%.

Quando são cruzadas as duas escalas de posicionamento (esquerda/direita e petismo/bolsonarismo), podemos ver que entre os que se consideram bolsonaristas, 68% se vêem como de direita, 11% se posicionam no centro e 13% no campo da esquerda. Já entre os que se consideram petistas, 46% se colocam do lado da esquerda, 15% no centro e 32% no espectro da direita, o que ajudar a explicar por que o campo da direita prevalece sobre a esquerda na Capital.

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado. A checagem cobriu, no mínimo, 20% do material de cada entrevistador.

A primeira pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza após o início do período de campanha eleitoral na eleição de 2024 mostrou Capitão Wagner (União Brasil) e o atual prefeito José Sarto (PDT) na frente em intenções de voto. Wagner tem 29%. Sarto tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados. André Fernandes (PL) aparece com 16%. Evandro Leitão (PT) tem 10% e Eduardo Girão (Novo), 5%.