Camilo, Lula e RC são padrinhos mais influentes; Bolsonaro e Elmano causam mais rejeição que apoio

Pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, mediu a influência dos padrinhos políticos no voto do eleitorado de Fortaleza. O levantamento questionou o quanto o apoio de determinada personalidade política levaria o eleitor a votar em um candidato ou a rechaçar o nome apoiado pelo respectivo padrinho.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), são os padrinhos que mais influenciam positivamente, com 31% e 30%, dos entrevistados afirmando que o apoio deles os levaria a escolher “com certeza” o candidato apontado. Na sequência aparecem o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (24%); o ex-presidente Jair Bolsonaro (24%) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (19%).

Já os padrinhos com maior rejeição são Bolsonaro (64%) e Elmano (53%); seguidos por RC (46%), Lula (45%) e Camilo (42%). Neste cenário, o eleitorado afirma que não votaria “de jeito nenhum” em um candidato apoiado pelas lideranças políticas listadas.

Veja abaixo os dados da pesquisa Datafolha realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024; Entre parênteses está o comparativo entre o levantamento mais atual e o anterior, realizado em junho.

Datafolha: Peso dos padrinhos políticos

Pergunta: “O apoio do _______ a um candidato a prefeito nas eleições deste ano: levaria você a escolher esse candidato com certeza, talvez faça você votar nesse candidato ou você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo _______?”



Resultado:

Camilo Santana

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 31% (=)

Talvez faça você votar nesse candidato: 24% (-2)

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 42% (+2)

Outras respostas: 1% (=)

Não Sabe: 2% (=)

Lula

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 30% (=)

Talvez faça você votar nesse candidato: 23% (-1)

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 45% (+1)

Outras respostas: 1% (=)

Não Sabe: 2% (=)

Roberto Cláudio

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 24% (=)

Talvez faça você votar nesse candidato: 27% (=)

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 46% (+1)

Outras respostas: 1% (=)

Não Sabe: 2% (=)

Bolsonaro

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 24% (+2)

Talvez faça você votar nesse candidato: 11% (-2)

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 64% (+3)

Outras respostas: 1% (=)

Não Sabe: 1% (-1)

Elmano

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 19% (-1)

Talvez faça você votar nesse candidato: 24% (=)

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 53% (+2)

Outras respostas: 1% (=)

Não Sabe: 2% (-2)

(Comparativo entre as pesquisas de 24 a 26 de junho e de 20 e 21 de agosto)*



Metodologia

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.

Veja quem o eleitor acha que Lula, Bolsonaro, Camilo, RC e Elmano apoiarão em Fortaleza

A pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, mostrou o nível de conhecimento do eleitorado sobre quem os padrinhos políticos apoiarão na disputa em Fortaleza. O levantamento indica que o eleitorado se conscientiza - acerca dos respectivos apoios -, conforme o pleito se avizinha. Apesar disso, ainda há percentual significativo dos que acham que há aliança entre grupos que, hoje, estão disputando entre si.

Exemplo disso é o cenário envolvendo Camilo Santana. Embora 23% dos entrevistados saibam que ele apoia o candidato Evandro Leitão (PT), outros 20% acreditam que ele apoiará o prefeito José Sarto (PDT), que embora já tenha sido seu aliado, atualmente é adversário político do grupo do petista no Ceará.

Outro caso que chama a atenção é do ex-presidente Jair Bolsonaro. 38% dos entrevistados têm conhecimento que o apadrinhado do ex-mandatário na eleição deste ano será o deputado federal André Fernandes (PL). Entretanto, 25% acreditam que Bolsonaro apoiará Capitão Wagner (União Brasil).

Wagner já dividiu palanque com Bolsonaro em eleições anteriores, mas este ano estão em lados opostos.



Veja abaixo os dados da pesquisa Datafolha realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Entre parênteses está o comparativo entre o levantamento mais atual e o anterior, realizado em junho.

Datafolha: Nível de conhecimento sobre apoio político

Pergunta: “Qual destes candidatos a prefeito o ___________ irá apoiar nas eleições para prefeito de Fortaleza esse ano?”

Resultados:

Camilo Santana

Evandro Leitão (PT): 23% (+8)

José Sarto (PDT): 20% (-1)

Eduardo Girão (Novo): 7% (+1)

Capitão Wagner (UB): 6% (-3)

André Fernandes (PL): 2% (=)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: 1%

Tecio Nunes (Psol): 1% (=)

Chico Malta (PCB)*: 1%

Nenhum: 2% (=)

Não Sabe: 39% (-1)



Lula

Evandro Leitão (PT): 25% (+9)

José Sarto (PDT): 22% (=)

Eduardo Girão (Novo): 4% (=)

Capitão Wagner (UB): 5% (-1)

André Fernandes (PL): 2% (-1)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: 1%

Tecio Nunes (Psol): 1% (=)

Chico Malta (PCB)*: 2%

Nenhum: 2% (+1)

Não Sabe: 37% (-5)

Roberto Cláudio

José Sarto (PDT): 41% (+14)

Evandro Leitão (PT): 4% (-1)

Eduardo Girão (Novo): 2% (-3)

Capitão Wagner (UB): 6% (-6)

André Fernandes (PL): 2% (=)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: não pontuou

Tecio Nunes (Psol): 1% (-1)

Chico Malta (PCB)*: 1%

Nenhum: 2% (-1)

Não Sabe: 39% (-1)

Elmano

Evandro Leitão (PT): 24% (+8)

José Sarto (PDT): 17% (-3)

Eduardo Girão (Novo): 6% (+1)

Capitão Wagner (UB): 5% (-2)

André Fernandes (PL): 2% (=)

Zé Batista (PSTU)*: 1%

George Lima (Solidariedade)*: 1%

Tecio Nunes (Psol): 1% (-1)

Chico Malta (PCB)*: 1%

Nenhum: 2% (=)

Não Sabe: 41% (-1)

Bolsonaro



André Fernandes (PL): 38% (+11)

Capitão Wagner (UB): 25% (-10)



José Sarto (PDT): 4% (+2)

Eduardo Girão (Novo): 2% (=)



Zé Batista (PSTU)*: não pontuou



George Lima (Solidariedade)*: não pontuou



Tecio Nunes (Psol): não pontuou (1%)



Evandro Leitão (PT): não pontuou (1%)

Chico Malta (PCB)*: não foi citado



Nenhum: 2% (=)



Não Sabe: 27% (=)

Candidatos não estimulados em pesquisa anterior*

(Comparativo entre as pesquisas de 24 a 26 de junho e de 20 e 21 de agosto)*

