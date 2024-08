O POVO lança nova newsletter com foco nas eleições; veja como receber

Foto: O POVO O POVO passa a enviar uma nova newsletter, especialmente, com atualizações sobre as eleições de 2024

Com o início da campanha eleitoral, O POVO iniciou na semana passada o envio de uma nova newsletter focada nas principais notícias das eleições. O conteúdo será enviado diariamente, de segunda a sexta-feira, no período da tarde. De forma rápida e prática, o material faz uma curadoria do que está em alta no dia e propõe ao leitor uma atualização sobre as movimentações políticas no Ceará e no País.

A newsletter abre com um resumo do assunto com maior repercussão daquela manhã e tarde para ajudar o eleitor a ficar por dentro do tema. A seção "essencial para ficar em dia" destaca as principais notícias sobre a eleição, sejam locais como nacionais. Por fim, o leitor pode acessar de forma rápida os programas ao vivo produzidos pelo O POVO, o podcast Jogo Político e O POVO News, a 1ª edição e a 2ª edição.

Para receber a newsletter de eleição, basta clicar no link, informar nome e endereço de e-mail e aguardar o envio do conteúdo. Caso já receba a newsletter tradicional, a voltada para eleição já está sendo encaminhada automaticamente.

A nova newsletter se soma a outros produtos do O POVO criados ou modificados especialmente para o período eleitoral. O podcast Jogo Político, desde o fim de julho, tem realizado edições extras especiais. Veiculado semanalmente desde 2018, o programa está indo ao ar todos os dias, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 14 horas.

Com participação de jornalistas do O POVO, o Jogo Político é uma conversa bem-humorada, com informação, análise, opinião e muita participação do público, para comentar os principais acontecimentos do momento político. O foco principal serão a eleição em Fortaleza e nos principais municípios pelo Interior do Ceará.

Como parte da cobertura das eleições municipais de 2024, O POVO e a Rádio O POVO CBN Cariri realizaram uma série de debates entre os candidatos às Prefeituras dos três maiores municípios do Cariri: Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte.

Além de Fortaleza, O POVO promoverá, nesta semana, o embate de ideias em dois municípios da Região Metropolitana: Caucaia e Eusébio. Os três debates serão realizados em parceria com a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), na sede da entidade.





Newsletter de eleição

Quando: De segunda a sexta-feira, enviada no período da tarde

Onde receber: Por e-mail, após cadastro no link