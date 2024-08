Deputados estaduais em clima de campanha municipal na Assembleia

Foto: Junior Pio - ALECE Candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão abriu sessão na Assembleia Legislativa.

Devido ao incêndio ocorrido no Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará em 20 de junho, as sessões plenárias na Casa estão ocorrendo em prédio anexo, apenas às terças-feiras. Com a campanha eleitoral se aproximando, cresce a influência do pleito municipal no Parlamento, seja nos discursos quanto nos bastidores da Alece.

Candidatos, apoiadores e até parentes de pessoas concorrendo, os deputados estaduais dividem as discussões de mensagens enviadas à Casa pelo Poder Executivo com o clima eleitoral envolvendo a capital e diversas cidades do interior cearense.

Presidente da Alece e candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) abriu a sessão desta terça-feira, 27, e pouco ficou, deixando o local sem dar entrevistas. Da sua base, recebeu citações favoráveis de parlamentares como Osmar Baquit (PDT) e De Assis Diniz (PT).

O primeiro afirmou que pesquisas mostram que Leitão é, dos candidatos mais fortes ao pleito em Fortaleza, ainda o menos conhecido do grande público. "O que é uma grande vantagem, pois a partir do momento em que forem conhecendo, ele se tornará uma opção de voto. Ainda mais tendo padrinhos políticos como Lula, Camilo, Elmano e o senador Cid", ressaltou.

De pai para filho

O deputado Alcides Fernandes (PL) usou o pouco tempo que teve no púlpito para ressaltar esperar que brevemente Fortaleza tenha um prefeito de direita. Pai de André Fernandes (PL), ele afirmou que o filho é combatido por "trazer verdades que os outros não têm coragem de dizer".

Líder do governo na Casa, Romeu Aldigueri (PDT) comentou nos bastidores o fato de ter dois irmãos candidatos em duas cidades interioranas.

Candidatos em Maracanaú, Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PDT) não perderam a chance de bater na chapa do prefeito Roberto Pessoa (PSDB).

Em meio a críticas ao governo Elmano de Freitas (PT), os deputados Queiroz Filho (PDT) e Antônio Henrique (PDT) defenderam o colega José Sarto (PDT), candidato à reeleição na capital cearense.

Muito ligado a Capitão Wagner (União Brasil), Sargento Reginauro (União Brasil) defendeu uma postura propositiva do colega, que lidera as pesquisas de opinião, deixando os radicalismos e ataques para os demais candidatos.