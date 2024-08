corrupção, economia e empregos

Emília iniciou o bloco chamando Catanho para falar sobre corrupção. A candidata contou que, na verdade, a pergunta era do povo de Caucaia e ela gostaria de fazer o questionamento a Naumi.

"O que é importante dizer é que a corrupção ela mata, porque esse dinheiro é roubado dos hospitais, onde os pacientes, muitos deles, e que eu convivo e que eu encontro nas minhas visitas semanalmente nesses hospitais, muitas vezes, estão tomando apenas dipirona enquanto deveriam tomar o seu antibiótico", avaliou Emília.

Outro tema destedo bloco foi o desenvolvimento econômico. Catanho perguntou como Aginaldo pretende usar o Complexo Industrial Portuário do Pecém (CIPP) e a possibilidade da indústria do Hidrogênio Verde no município.

O candidato do PL disse que "com muita transparência, honestidade e sem corrupção" e criticou Valim. "O prefeito que apoia o senhor, Vitor Valim, vai entrar para a história de Caucaia como o pior prefeito que já passou por Caucaia. [Ele] está deixando a cidade um verdadeiro caos e afastando os investidores", afirmou.

Segundo ele, "nenhum empresário sério quer investir mais em Caucaia por conta da corrupção". Para rebater, o petista citou como exemplos a instalação de um supermercado Mix Mateus na Jurema, gerando 250 empregos. Catanho ponderou ainda que, além de Valim, tem o apoio do presidente Lula, do ministro Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas e da deputada federal Luizianne Lins, todos do PT.