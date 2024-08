Naumi ausente e ambulantes

Catanho abriu o bloco convidando Emília para o embate. Ele pontuou sobre o município enfrentar dificuldades financeiras, ao que Emília relembrou empréstimo milionário feito na gestão de Naumi Amorim. A candidata citou que, à época vereadora, votou contra a aprovação do crédito e alegou que o recurso foi usado por Naumi em campanha para reeleição.

Na réplica, Catanho lamentou a ausência do concorrente do PSD. Segundo o petista, o empréstimo impactou outras áreas na cidade. "Uma dificuldade criada sem que houvesse o devido debate para com a população", disse.

Na hora de perguntar, Emília direcionou a Aginaldo a situação dos ambulantes. Para ele, o Centro de Caucaia virou um "caos", exemplificando que o Mercado das Malvinas está há mais de quatro anos em reforma.

"Os ambulantes vivem na chuva e no sol, atrapalhando, inclusive, a mobilidade das pessoas... Não os ambulantes que atrapalham, mas é culpa da prefeitura não já ter resolvido esse problema", disse.

Ao questionar Catanho, o candidato do PL indagou sobre o PT "apoiar liberação das drogas, descriminalização do aborto e invasão de propriedade privada". O petista afirmou que não há nenhum documento da sigla que aprove os temas e diz que o debate serviria para "discutir problemas concretos" a fim de mostrar como resolvê-los.

"O próprio Governo do Estado está instalando agora em Caucaia uma Delegacia de Homicídios para atender toda Região Metropolitana de Fortaleza", contou Catanho. (Thays Maria Salles)