O POVO realiza debate com candidatos a prefeito do Eusébio

O POVO realiza, nesta quinta-feira, 29, debate com os candidatos a prefeito do Eusébio. O programa terá início às 19 horas, com transmissão, ao vivo, da Rádio O POVO CBN, do canal do YouTube do O POVO e do canal FDR (48.1 aberto, 24 Net SD, 523 Net HD, 138 Brisanet, 23 Alares). Haverá ainda cobertura do portal, com edição especial na versão impressa do O POVO, no dia posterior.



A programação ocorre na sequência de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri, ocorridos na semana passada. Além do Eusébio, O POVO realizou esta semana debates com candidatos de Fortaleza e Caucaia.

Debates O POVO: Quem participa do confronto no Eusébio?

Eusébio é importante município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A disputa possui duas candidaturas. O prefeito Acilon Gonçalves indicou como candidato a sucessor o ex-prefeito Dr. Júnior (PRD), e o grupo opositor é encabeçado por Dr. Mauro (União Brasil).

Serviço

Debate O POVO com candidatos à Prefeitura de Eusébio

Quando: 29 de agosto, quinta-feira, às 19 horas

Onde: Sede da OAB-CE (Av. Washington Soares, 800. Guararapes – Fortaleza/CE)

Transmissão: ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, pelas mídias sociais do O POVO (Instagram, Facebook, X e TikTok), pela Rádio O POVO (FM 95,5) e pelo Canal FDR (48.1 aberto, 24 Net SD, 523 Net HD, 138 Brisanet, 23 Alares). Cobertura e repercussão do portal do O POVO e no jornal impresso do dia seguinte.