Perdeu o debate de Caucaia? Confira pontos do confronto entre os candidatos

Foto: Fco Fontenele/ O POVO O POVO promove debate com os candidatos a prefeito de Caucaia. Da esquerda para a direita: Emília Pessoa (PSDB), Coronel Aginaldo (PL), mediador Ítalo Coriolano, e Waldemir Catanho (PT)

O POVO realizou nesta quarta-feira, 28, debate com os candidatos a prefeito de Caucaia, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza e segundo maior colégio eleitoral do Ceará. O encontro ocorreu na sede da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), na capital cearense.

Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB) e Waldemir Catanho (PT) participaram do encontro. O candidato e ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), também foi convidado para o debate, mas não compareceu.



Tom do debate: críticas à gestão passada, de Naumi, e à atual, de Vitor Valim (PSB), além de corrupção e segurança pública, deram o tom do confronto entre os candidatos de Caucaia. A ausência de Naumi também foi rechaçada pelos concorrentes, que consideraram um desrespeito à população.

Padrinhos políticos, bem como o diálogo com o Governos do Estado e Federal, foram pontos mencionados pelos postulantes ao longo do embate. Ser natural de Caucaia e conhecer o município foi outro destaque.



Assista o debate de Caucaia na íntegra:

Primeira rodada: ausência de Naumi, empréstimo e ambulantes

Catanho abriu o bloco convidando Emília para o embate. Ele pontuou sobre o município enfrentar dificuldades financeiras, ao que Emília relembrou empréstimo milionário feito ainda na gestão de Naumi Amorim como prefeito. A candidata pontuou que, à época vereadora, votou contra a aprovação do crédito e alegou que o recurso foi usado por Naumi durante campanha da tentativa de reeleição.

Na réplica, Catanho lamentou a ausência do concorrente do PSD. Segundo o petista, o empréstimo impactou outras áreas na cidade, "penalidade a possibilidade de novos investimentos". "Uma dificuldade criada sem que houvesse o devido debate para com a população", disse.

Na hora de perguntar, Emília direcionou a Aginaldo a situação dos ambulantes. Para ele, o Centro de Caucaia virou um "caos", exemplificando que o Mercado das Malvinas está há mais de quatro anos em reforma.

"Os ambulantes vivem na chuva e no sol, atrapalhando, inclusive, a mobilidade das pessoas... Não os ambulantes que atrapalham, mas é culpa da prefeitura não já ter resolvido esse problema", pontuou, acrescentando que os ambulantes merecem "local adequado".

Ao questionar Catanho, o candidato do PL indagou sobre o PT "apoiar liberação das drogas, descriminalização do aborto e invasão de propriedade privada". O petista afirmou que não há nenhum documento da sigla que aprove os temas e diz que o debate serviria para "discutir problemas concretos" a fim de mostrar como resolvê-los.

"O PT, a partir da Presidência da República e do Governo do Estado, estamos executando todo um programa no sentido de garantia da segurança pública. O próprio Governo do Estado está instalando agora em Caucaia uma Delegacia de Homicídios para atender toda Região Metropolitana de Fortaleza", contou Catanho.

Segunda rodada: corrupção e desenvolvimento econômico

Emília iniciou o bloco chamando Catanho para falar sobre corrupção. A candidata contou que, na verdade, a pergunta era do povo de Caucaia e ela gostaria de fazer o questionamento a Naumi.

"O que é importante dizer é que a corrupção ela mata, porque esse dinheiro é roubado dos hospitais, onde os pacientes, muitos deles, e que eu convivo e que eu encontro nas minhas visitas semanalmente nesses hospitais, muitas vezes, estão tomando apenas dipirona enquanto deveriam tomar o seu antibiótico", avaliou Emília.

Outro tema deste bloco foi o desenvolvimento econômico de Caucaia. Catanho perguntou como Aginaldo pretende usar o Complexo Industrial Portuário do Pecém (CIPP) e a possibilidade da indústria do Hidrogênio Verde no município.

O candidato do PL disse que "com muita transparência, honestidade e sem corrupção". Aproveitou para criticar o atual chefe do Executivo municipal. "O prefeito que apoia o senhor, Vitor Valim, vai entrar para a história de Caucaia como o pior prefeito que já passou por Caucaia. [Ele] está deixando a cidade um verdadeiro caos e afastando os investidores", afirmou Aginaldo.

Segundo ele, "nenhum empresário sério quer investir mais em Caucaia por conta da corrupção". E seguiu: "Porque para você investir em Caucaia, você tem que pagar. A gestão de Caucaia hoje virou realmente um antro de corrupção". Aginaldo questionou como Catanho se associa essa gestão.

O petista citou como exemplos a instalação de um supermercado Mix Mateus na Jurema, gerando 250 empregos. Catanho ponderou ainda que, além de Valim, tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Camilo Santana (Educação), o governador Elmano de Freitas e a deputada federal Luizianne Lins, todos do PT.

Terceira rodada: padrinhos políticos

O bloco foi marcado por acusações quanto a padrinhos políticos. Ao rebater Aginaldo, Catanho questionou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao candidato. Enquanto o bolsonarista apontou a prisão de Lula. Emília, por sua vez, rechaçou ambos.

"E eu não quero saber, também, os nomes de quem está como presidente ou quem não está, mas aquele que estiver ocupando um cargo de governante, com certeza, vai receber aqui essa prefeita, que conhece a realidade do povo e que sabe como resolver para buscar todos os mecanismos possíveis para investir na cidade", disse a candidata do PSDB.

Aginaldo disse não ter padrinho político em Caucaia e criticou Emília. "A senhora, infelizmente, estava num ascendente muito grande na sua campanha e a senhora foi se aliar a tudo que não presta da política de Caucaia, infelizmente. E para a nossa felicidade também, porque assim a senhora foi com a sua candidatura por água abaixo".

Catanho ponderou "a necessidade que Caucaia tem de construir parcerias para resolver os seus principais problemas" do município. "Nós vimos o drama da população do sertão de Caucaia que, a cada inverno, várias comunidades ficavam isoladas da necessidade de construção, de pavimentação de estradas vicinais. Nós vimos a necessidade da questão da reforma tanto dos mercados, [...] elas reforçam cada vez mais a necessidade de parceria e é isso que eu tenho a trazer para Caucaia".



Considerações finais

Nas considerações finais, o petista se direcionou à população perguntando se era possível um candidato não ter diálogo com o presidente e o governador.

Emília disse quer era "muito confortável" para os adversários falarem de Caucaia sem "ao menos" morarem na cidade. Nesse ponto, ela lembrou que sua chapa é formada por duas mulheres naturais do município.

Aginaldo afirmou que deverá buscar alianças com "políticos honestos". Além disso, ele se colocou como única opção com "conhecimento, capacidade e coragem para proteger a cidade".

Debates realizados pelo O POVO e pela rádio O POVO CBN Cariri:

Nesta quinta-feira, 29, O POVO realiza debate com os candidatos a prefeito de Eusébio, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. Marcado para iniciar às 19 horas, o encontro reúne os postulantes Dr. Júnior (PRD) e Dr. Mauro (União Brasil).

Debate de Fortaleza: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (Psol).

Debate de Juazeiro do Norte: Glêdson Bezerra (Podemos) e Fernando Santana (PT).

Debate de Crato: André Barreto (PT), Aloisio Brasil (União Brasil) e Lucas Brasil (PSDB).

Debate de Barbalha: Antonio Neto Sampaio (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT).

Foram convidados a participar dos debates os candidatos de partidos, de federações ou de coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares até a data de 20 de julho deste ano.

A regra está prevista no artigo 46 da Lei 9.504/1997 e no parágrafo 6º do artigo 44 da Resolução n. 23.671/21 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).