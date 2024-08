Acusações, farpas e "reivindicação" de apadrinhamento de Acilon marcam debate de Eusébio

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-08-2024: Debates O Povo com candidatos da cidade Eusébio. Na foto, o candidato Dr. Mauro. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

O POVO realizou na noite dessa quinta-feira, 29, o debate entre candidatos à Prefeitura de Eusébio, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e distante 21,95 km da Capital. O encontro ocorreu no auditório da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) e foi mediado pelo jornalista Ítalo Coriolano.

Estiveram presentes os candidatos Dr. Júnior (PRD), ex-prefeito do município ente 2013 a 2016 e aliado do atual prefeito Acilon Gonçalves (PL); e o opositor Dr. Mauro (União Brasil). Os postulantes trocaram acusações e alfinetadas desde o início do debate.

Corrupção e Mobilidade Urbana

No primeiro bloco, de perguntas com tema livre e iniciado por Mauro, ele reconheceu que Eusébio teve crescimento nos últimos anos, mas disse que a "corrupção" era algo marcante das gestões no município. Júnior, por sua vez, respondeu que a fala do adversário era "acusação infundada" e "sem sentido nenhum" e que estava no debate para propor ideias.

Na réplica, o candidato do União Brasil apontou que o oponente deveria "prestar contas dos seus atos e ações para a sociedade", afirmando que Júnior é "filhote da corrupção. "Você representa a corrupção, você é um filhote da corrupção, você cresceu seu patrimônio dentro de uma prefeitura corrupta, e isso você tem que dar ao cidadão eusebiense. Eu, como homem público, tenho uma vida limpa, aberta", afirmou Dr. Mauro.



Júnior retrucou declarando que o candidato "esquece" que já fez parte da atual gestão. "Inclusive todos lá no Eusébio falam que foi o pior gestor enquanto era secretário de Esportes", afirmou.

Em sua pergunta, o postulante governista citou o programa de transporte gratuito, o Transporte Regular Urbano de Eusébio (True) e perguntou o que o adversário achava. Mauro apontou que o custo do serviço é alto e também disse não ter "apadrinhamento político" e foi escolhido como candidato por meio de sistema de prévias e com participação popular.

Saúde e troca de acusações

Em outro momento, Dr. Júnior disse que iria formar 1.000 jovens alunos na área de tecnologia e citou estar honrado de ser o candidato de Acilon Gonçalves, a quem chamou de "melhor prefeito da história do Ceará". Em repetidas ocasiões, o candidato do PRD disse que não entendia as colocações do adversário, chamando-o de despreparado". "Provavelmente tá nervoso", declarou.

Mauro respondeu afirmando que o seu projeto é "fazer em quatro anos o que vocês não fizeram em 20". O postulante da oposição afirmou ter mais ações sociais do que qualquer um, "inclusive o seu chefe" se referindo a Acilon. Ele também acusou Júnior de mentir durante o debate. "Daqui a pouco o seu nariz vai ficar batendo em mim de tanta mentira".

Júnior afirmou que fez mais de 8 mil cirurgias e prometeu construir postos de saúde e implantar telemedicina no Eusébio. Mauro, por sua vez, disse ter feito 600 procedimentos cirúrgicos, no que o outro candidato rebateu. "Até onde eu saiba o senhor é anestesista".

Em outro momento, Mauro disse ser uma pessoa "simples e honesta". "Eu venho aqui em estudar e só mesmo porque eu conheço a cidade", afirmou Mauro.

Acilon vira tema do debate

Na reta final, Júnior disse que há um "ditado" de que o candidato da oposição é um "fantoche do Acilon". "Eu acho que o senhor dorme todos os dias para que ele te ligue. É um amor não correspondido. E eu sou sim o candidato do prefeito Acilon".

Em resposta, Dr. Mauro rebateu com a mesma fala e o chamou de "submisso". "Eu fui o pai, a mãe e o avô que o Acilon nunca teve na vida", afirmou o hoje opositor.

Mauro repete acusações de corrupção; Júnior cita falta de apoios do opositor

O tom de acirramento do debate com candidatos à Prefeitura de Eusébio, promovido pelo O POVO, seguiu nas declarações dos concorrentes após o confronto, na noite da quinta-feira, 29. Ambos citaram o embate como positivo, mas reforçaram críticas um ao outro.

Dr. Mauro elencou a si mesmo como uma pessoa simples, honesta e que "não sabe mentir". "A participação do debate foi muito boa, é um evento democrático, eu sou uma pessoa simples, honesta, não sei mentir, não sei enganar o povo, eu não sou um político profissional, que chego aqui mentindo", afirmou.

Ao contrário, segundo ele, do opositor, a quem voltou a acusar de corrupção. "É o filhote de uma corrupção e chega aqui e nega tudo. Eles estão pedindo mais quatro anos. Não fizeram nada em 20, como é que ainda querem mais quatro anos? Isso não existe".

O candidato da situação, Dr. Júnior citou o oponente como alguém sem "apoios, ideias ou propostas para o município de Eusébio". Ele afirmou que a campanha focará em propostas anunciadas nos bairros da cidade. "Eu gostei bastante (do debate). Tivemos a oportunidade de mostrar para o que a gente veio, de apresentar as propostas", comentou na saída do evento.

"Nós temos pessoas maravilhosas que nos apoiam, estamos fazendo caminhadas no Eusébio, estamos fazendo as reuniões de lançamento de campanhas dos vereadores. Vamos continuar dessa forma porque queremos passar por todos os bairros do município de Eusébio, apresentando nossas propostas para os próximos anos na cidade", acrescentou. (Ludmyla Barros/especial para O POVO)

Sem cumprimentos, provocação e cântico de "parabéns": bastidores do debate de Eusébio

O primeiro candidato a chegar ao local foi Dr. Júnior (PRD), cerca de 50 minutos antes do início do debate. Ele estava acompanhado de sua equipe e do prefeito Acilon Gonçalves (PL), mas não havia apoiadores, que chegaram mais próximo do horário e o aguardaram do lado de fora.

Dr. Mauro (União Brasil) chegou à sede da OAB-CE sozinho e recebeu um breve cumprimento de Acilon. Ele não falou com Júnior, o seu adversário na candidatura antes do debate, nem quando estiveram juntos e próximos na sala onde foram realizados os sorteios.

À medida em que o debate foi ocorrendo, apoiadores e aliados do Dr. Júnior, como a deputada estadual e primeira-dama de Eusébio, Marta Gonçalves (PL), foram chegando. No fim, ele foi recepcionado aos gritos de "parabéns pra você" e recebeu um bolo pequeno de aniversário. Ele completou 41 anos nessa quinta-feira, 29.

Enquanto Júnior tinha alguns militantes o incentivando e comemorando seu natalício após o debate, Mauro tinha apenas quatro apoiadores. Um deles quis abordar e criticar tanto o candidato governista como Acilon, mas estes não responderam.