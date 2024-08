Decisão de deixar o PDT deve ficar para depois das eleições

Foto: Samuel Setubal DEPUTADO estadual Sérgio Aguiar é um dos que está de saída do PDT

Com diversos parlamentares tentando deixar o PDT, repercutiu na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta semana a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de negar recurso do partido, possibilitando que deputados possam sair da legenda sem perderem mandato.



Osmar Baquit (PDT) disse estar apenas aguardando a sinalização final para desembarcar no PSB, destino tomado pelo senador Cid Gomes. Para o também deputado estadual Sérgio Aguiar, o destino provável será mesmo o PSB, mas isso quem definirá será o grupo político.

"Eu, que dentre esses que estavam lutando, fui o que mais votos somei à legenda, quase 100 mil votos, tenho a oportunidade agora de me deslocar para onde o meu grupo político, que tem como liderança maior o senador Cid Gomes, puder nos orientar para podermos tomar essa decisão", comemorou.

Aguiar projeta que as movimentações não devem ocorrer agora, visto que o foco está nas eleições de outubro próximo. "Todos nós estamos vivenciando agora as eleições municipais, estamos todos em campanha e vamos aguardar o momento apropriado. Eu próprio só tomarei qualquer decisão no mês de novembro, quando tivermos a oportunidade de baixar a poeira da eleição e vermos como serão os trâmites para o futuro", afirmou ao O POVO.

O parlamentar considera que o PDT deve entrar com um recurso, tentando reverter a decisão. "Mas estamos muito tranquilos para aguardar a decisão final e tomarmos qualquer posição em relação a deixar efetivamente o partido", concluiu.

Deputados estaduais e suplentes que pediram liberação para se desfiliar do PDT:

Antônio Granja

Bruno Pedrosa

Guilherme Bismarck

Guilherme Landim

Jeová Mota

Lia Gomes

Marcos Sobreira

Oriel Nunes

Osmar Baquit

Romeu Aldigueri

Salmito Filho

Sérgio Aguiar

Tin Gomes

Helaine Coelho

Sem impacto na campanha

Aliado do prefeito José Sarto, candidato a reeleição em Fortaleza, o deputado Queiroz Filho, que está entre os pedetistas sem interesse em deixar a legenda, afirma que a decisão em nada afeta a campanha do colega.

"Não impacta em nada na candidatura do Sarto, pois quem pediu para sair, já não estava conosco desde a eleição do Roberto Claudio (2022). Então não vai ser a primeira vez que não poderemos contar com esse pessoal", explicou.

O parlamentar avalia que ninguém deva ser impedido de trocar de partido. "Eu, pessoalmente, sou da tese de que ninguém é obrigado a ficar onde não quer", concluiu.