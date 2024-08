Candidatos e representantes de prefeitos assinam acordo de valorização de servidores públicos

Foto: Matheus Souza SERVIDORES municipais lançaram plataforma de compromisso para os candidatos assinarem

Postulantes à Prefeitura de Fortaleza e representantes dos candidatos participaram nesta sexta-feira, 30, do lançamento da “Plataforma dos Servidores para as Eleições Municipais” da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).



Candidatos a prefeito e a vereador assinaram um acordo com a federação para, caso eleitos, se comprometam com as reivindicações dos servidores públicos municipais.

Compareceram à ocasião os candidatos à prefeitura Técio Nunes (Psol) e Chico Malta (PCB), além dos representantes de Evandro Leitão (PT), o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), e de José Sarto (PDT), o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB). Capitão Wagner (União Brasil) confirmou a participação no evento mas não compareceu e não enviou representante.

Técio Nunes destacou que é aliado aos trabalhadores e que não pode “mudar Fortaleza” sozinho.

“Se eu estou pensando em um projeto ousado para mudar a nossa cidade, pra mudar Fortaleza eu não posso fazer isso sozinho porque isso não é papel só do prefeito, é o papel da máquina da prefeitura. E não existe máquina da prefeitura sem o servidor. Então me parece óbvio que você deve ter os servidores animados e acreditando no projeto e valorizados. Eu acho que é um bom caminho pra gente poder ter uma boa gestão e mudar de verdade, junto com os servidores de Fortaleza”, comentou ao O POVO antes de entrar no auditório da Fetamce.

Chico Malta ressaltou a importância de ter uma política de valorização dos servidores públicos e defendeu temas como redução da jornada de trabalho e planos de cargos e salários.



“Nós, inclusive, defendemos nacionalmente a redução da jornada de trabalho para trinta horas semanais. Isso obviamente depende de uma decisão nacional, mas em termos de município nós podemos ter uma série de iniciativas em torno disso, inclusive no serviço público para abrir novos concursos e poder possibilitar a geração imediata de centenas e centenas de postos de trabalho”, analisou.

Guilherme Sampaio aproveitou o momento para criticar a gestão do prefeito José Sarto, destacar os feitos dos governos do PT e ainda endossar a candidatura de Evandro Leitão.

“Enquanto Sarto só retirou direitos, nos governos do PT, de 2005 a 2012, foram aprovados 14 planos de cargos e salários para valorizar os servidores, e os professores e professoras conquistaram a melhor carreira do país. Evandro prefeito é a certeza de retomar esse caminho com o servidor valorizado e o cidadão melhor atendido", comentou.

Élcio, vice de Sarto, evidenciou as atividades da atual gestão municipal e definiu a agenda dos servidores como “fundamental”.

“Olha, se tem uma pauta e uma agenda que eu venho trabalhando especificamente ao longo dos últimos oito anos é a agenda de gestão de pessoas no setor público. Trabalhei isso no governo do estado, trabalhei na prefeitura, fizemos parcerias com instituições nacionais que estão apoiando essa causa. Ao longo da gestão do prefeito Sarto e Élcio fizemos concurso público para reforçar a estrutura administrativa da prefeitura e fortalecemos o Instituto de Pesquisa e Planejamento (Iplanfor) da prefeitura com o primeiro concurso público da história para 60 vagas. É uma agenda fundamental", enfatizou.

O vice-prefeito ainda disse que o governo tem “um compromisso de fazer uma excepcional gestão de pessoas, porque só assim a gente faz aumentar a produtividade do serviço público, vai aumentar o impacto na vida das pessoas, afinal de contas a população depende do serviço público e quanto mais eu tiver profissionais qualificados, engajados, motivados, mais a gente vai prestar um serviço público de qualidade”.

Confira algumas de reivindicações dos servidores públicos municipais: