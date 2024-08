Candidatos se apresentam, mencionam propostas e alfinetam adversários

Foto: Montagem/O POVO José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (Psol)

Começou o período do horário eleitoral gratuito em emissoras de rádio e televisão de todo o Brasil. Na manhã desta sexta-feira, 30, as estações de rádio de Fortaleza começaram exibir as propagandas de 10 minutos dos com o conteúdo eleitoral.

André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) foram os únicos candidatos com inserção na primeira propaganda eleitoral na rádio, veiculada das 7 horas às 7h10min. Os dois primeiros candidatos se apresentaram para o público e, junto do último, focaram especialmente no tema da Saúde.

Na televisão, o primeiro bloco de propaganda eleitoral gratuita iniciou às 13 horas e contou com os seis candidatos ao Palácio do Bispo: além de Fernandes, Leitão e Sarto, participaram Capitão Wagner (União Brasil), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (Psol). O trecho foi veiculado entre 13 horas e 13h10min.

No período da noite, das 20h30min às 20h40min, os candidatos George Lima, Wagner e Técio, veicularam os mesmos programas de mais cedo na TV. Já Fernandes, Leitão e Sarto, apresentaram novidades.

Os demais postulantes de Fortaleza, Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo) e Zé Batista (PSTU), não tiveram tempo. Eles integram partidos que não atingiram a cláusula de barreira, ou seja, sem representatividade mínima no Congresso Nacional. (colaboraram Guilherme Gonsalves e Ludmyla Barros)

André Fernandes

André Fernandes abriu a programação no rádio se apresentando como um candidato antissistema. Ele também se disse perseguido e citou a ocasião em que o gabinete dele foi vandalizado e um boneco, com seu rosto, foi incendiado. Ainda houve críticas à gestão do prefeito José Sarto. André alegou que, ao visitar os bairros, escuta da população que o prefeito não é visto, além de reclamações sobre demora em atendimentos em postos de saúde.

Às 13h30min, na TV, André usou os seus 1 minutos e 58 segundos para se apresentar. Ele começa lembrando que foi o deputado estadual e federal mais votado do Ceará em 2018 e 2022, respectivamente. O parlamentar falou de renovação e afirmou que ser jovem, com 26 anos, não é um "problema".

Na propaganda da noite na TV, ele iniciou projetando que "vão dizer" que ele é "muito jovem", "radical" e que "não tem muitos partidos no palanque" e reservou espaço do bloco para alfinetar José Sarto. Fernandes seguiu sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sua liderança política, ou usar imagens dele.

Capitão Wagner

Após não ter o material divulgado às 7 horas no rádio, Wagner exibiu o programa eleitoral ao meio-dia. No início, uma narradora anunciou o programa com um "Sextou, pessoal!". Wagner citou uma evolução pessoal e profissional em relação às últimas eleições para a Prefeitura. Menciona uma formação em Direito e o período como secretário de Saúde de Maracanaú. Assim, o candidato se diz mais "maduro e preparado" para gerir a cidade.

No entanto, ele critica os opositores, alegando que os eleitores também "precisam mudar" para que a cidade mude. A montagem ainda cita quatro motivos para um voto no candidato. São citados: o fim da taxa do lixo, guarda municipal treinada, criação do Hospital do Idoso e redução de filas na saúde.

Na TV, Wagner usou a mesma peça nos dois turnos do horário eleitoral. Ele inicia puxando por sua experiência, principalmente, pelo fato de ter sido secretário da Saúde de Maracanaú, além da sua atuação como professor. Ele faz menção a si mesmo também como "especialista em segurança". Ele ainda usou o seu tempo para alfinetar seus adversários Sarto e Evandro.

Evandro Leitão

A propaganda de Evandro no rádio iniciou com um narrador do sexo masculino apresentando o petista, que citou a própria formação e a dos pais. A campanha destina espaço à candidata a vice, Gabriella Aguiar (PSD), cuja atuação como médica foi reforçada como justificativa para a parceria na chapa.

Evandro, a seguir, responde a perguntas de moradores, critica a gestão Sarto, classificada por ele como “fracassada”, e defende “uma cidade para todos os bairros, não apenas para os mais ricos”.

Na primeira aparição na TV, Leitão se apresentou, citou formação e vida política. Ele não mencionou passagem na presidência do Ceará Sporting Club. O petista também falou sobre a parceria com o governador Elmano de Freitas (PT), com o ministro Camilo Santana (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Voltou a usar fala da vice.

Na peça da noite, a principal diferença foi a exclusão da participação da candidata a vice, Gabriella, e a inserção de declarações do governador Elmano e do presidente Lula. O programa usou trechos dos discursos da convenção partidária que oficializou a chapa.

George Lima

George Lima não entrou na programação das 7 horas nas emissoras de rádio. Procurada pelo O POVO, a assessoria de comunicação do candidato informou que "o material foi entregue ontem (quinta-feira, 30), às 17 horas, em todas as emissoras".

Com apenas 17 segundos, George, na TV, usou o mesmo conteúdo nos programas das 13 horas e das 20h30min. No bloco, o candidato do Solidariedade inicia sua fala lembrando ter justamente pouco tempo de televisão, justificado, segundo ele, por não ter padrinhos políticos e ser "sem amarras".

A sua vice, Rachel Girão (Solidariedade), apareceu para afirmar que Fortaleza precisa de um candidato "independente e de fora das panelinhas"."O que vem depois desse vídeo vocês já sabem, é só velho teatro das cartas marcadas", finaliza George Lima.

José Sarto

O programa do pedetista, no rádio, começa com um narrador questionando o “porquê de Sarto só aparecer agora”. Uma segunda voz masculina responde, com um som de sirene ao fundo, citando “o pior momento da pandemia”, quando Sarto assumiu a Prefeitura.

A mesma voz segue, citando campanhas de vacinação promovidas na gestão, que teriam tornado Fortaleza campeã de vacinação do Brasil. A profissão do prefeito, médico, também é mencionada. O prefeito dispõe de 1min01seg59 de programação.

Na primeira aparição na TV, a peça de Sarto começou com jovens usando os óculos juliet, marca da campanha do pedetista, rebatendo quem contesta que "não faz sentido" o gestor usar o adereço. Em seguida, Sarto foca o seu tempo de propaganda para falar de ações feitas em sua gestão como: três Cucas, o Passe Livre Estudantil, 10 escolas de tempo integral, 30 supercreches. Ele afirma ainda que Fortaleza tem "a melhor educação do Brasil". "A mudança não pode parar", finalizou o prefeito.

Já na segunda na TV, o prefeito surge sem o óculos e mencionando a pandemia de covid-19 durante o início de seu mandato. Ele também disse que "não está tudo perfeito", mas menciona obras entregues durante sua gestão, como 24 novos postos de saúde e quase 100 reformados, além dos medicamentos entregues "na porta de casa" dos fortalezenses. Sarto finaliza a peça colocando o óculos modelo juliet.

Técio Nunes

Técio é um dos candidatos que não entrou na programação das 7 horas nas emissoras de rádio. Procurada pelo O POVO, a assessoria de comunicação do postulante informou que "ocorreu um desencontro de informações, mas nada que comprometa a participação no decorrer da campanha”. “Tudo estará resolvido entre hoje (sexta-feira, 30) e amanhã (sábado, 31)”, informa a nota.

O candidato do Psol conta com 25 segundos de tempo para a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. Neste primeiro dia de horário eleitoral, Técio usou a mesma peça na duas aparições na televisão. O psolista criticou a saúde de Fortaleza, a qual definiu como "um verdadeiro caos". "Nós precisamos de um prefeito que tome conta do nosso povo e, para tomar conta, nós precisamos de uma saúde boa para todo mundo. Vamos fazer a nossa Fortaleza", declarou Técio.

Horário eleitoral: quem são os marqueteiros dos candidatos a prefeito de Fortaleza?

O POVO procurou as assessorias de comunicação dos candidatos a prefeito de Fortaleza para saber quem coordena os programas de rádio e TV de cada postulante e qual é o foco das estratégias de propaganda. Por ordem alfabética, a equipe do deputado federal André Fernandes (PL) não retornou até a publicação desta reportagem.

A de Capitão Wagner (União Brasil) comunicou que o cargo é ocupado por Leandro Grôppo, sócio-diretor da Strattegy Comunicação e Marketing Político. Ele já comandou as duas campanhas que culminaram na eleição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em 2018 e 2022. Apesar de não informar o período, a equipe de Wagner pontuou, entre outros aspectos, que Grôppo também foi assessor na Presidência da República.

"O foco é mostrar que o Capitão Wagner é o candidato mais bem preparado por reunir experiência em gestão na Saúde, tendo sido secretário da pasta na Região Metropolitana de Fortaleza; Educação, sendo professor; e especialista em Segurança Pública, em função da carreira de servidor concursado como oficial da Polícia Militar do Ceará", comentou Grôppo ao O POVO.

A jornalista Karla Cury é quem comandará os programas eleitorais de Evandro Leitão (PT). Contudo, a equipe dele não informou qual deve ser o foco dos trabalhos ao longo dos 35 dias de horário eleitoral.

Cury foi responsável pelo marketing da campanha do governador Elmano de Freitas (PT), em 2012, quando ele tentava suceder, à época, a prefeita Luizianne Lins (PT). Ela também atuou com o prefeito José Sarto (PDT) na corrida eleitoral pelo comando do Paço Municipal, em 2020.

O coordenador de campanha de George Lima (Solidariedade) é o publicitário Lucas Aguiar. Segundo ele, o tempo e as inserções serão usadas "para mostrar que George tem preparo para cuidar da Cidade".

"Ele é do diálogo, é diferente e tem o melhor conjunto de propostas para Fortaleza. É uma Fortaleza diferente, melhor de se viver, com qualidade de vida para todos. Vamos mostrar que é possível, passar essa mensagem e expandir o diálogo com a população pelas redes sociais". Não foram repassadas mais informações sobre o marqueteiro.

Enquanto isso, a equipe de José Sarto (PDT) disse que "não vai comentar estratégia”, mas contou que o coordenador é Renato Pereira. O estrategista do prefeito é formado em Antropologia e trabalhou nas campanhas de Sérgio Cabral (hoje sem partido) e Luiz Fernando Pezão (MDB), ex-governadores do Rio de Janeiro, além do atual prefeito Eduardo Paes (PSD). Em 2022, Pereira atuou na campanha de Marcelo Freixo (Psol).

Ele fez um acordo de delação premiada, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018, por conta de alguns desses trabalhos. No processo, Pereira revelou casos de caixa dois, direcionamento de licitações e pagamento de propina quando era sócio da agência Prole.

A equipe de Técio Nunes (Psol) também foi procurada, mas não informou nem o nome do estrategista, nem o foco dos programas de rádio e TV. Contudo, nesta sexta-feira, 30, o candidato informou ao O POVO que terão surpresas nos próximos horários eleitorais dele. “Hoje foi só o primeiro e teve uma dica lá. Amanhã vai ter outras dicas. Nós estamos preparando um processo bem disruptivo e diferente para esses programas de TV”, contou Técio. (colaborou Isabelle Maciel)