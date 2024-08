Em maratona por votos, Acilon quer aumentar influência e eleger prefeito até do Icapuí

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-08-2024: Debates O Povo com candidatos da cidade Eusébio. Na foto, o candidato Dr. Júnior e seus apoiadores. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio, município distante 21,95 km de Fortaleza, ainda está no PL, mas pretende manter uma base aliada e eleger gestores pelo Ceará, mesmo que de outros partidos, principalmente PRD e DC. Relatando estar vivendo um verdadeira maratona na atual campanha eleitoral, o gestor pretende aumentar sua influência, tentando eleger até o prefeito de Icapuí, município do extremo leste do Ceará. "Eu sou um cara que durmo três horas por dia".



Ex-presidente estadual do PL, Acilon tem forte influência política, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), conseguindo eleger 13 prefeitos aliados seus em 2020. Porém, apenas ele e Ednardo Filho, de Miraíma, distante 184,35 km da capital, continuam no PL.



Deixando a gestão do Eusébio após o fim do seu quarto mandato, ele apoia o seu sobrinho, Dr. Júnior (PRD), e trabalha para também ajudar a eleger outros aliados, mesmo que não consiga estar presencialmente.

“Nós estamos andando. Hoje, com a tecnologia, um vídeo ajuda muito quando a gente não pode estar fisicamente, está por vídeo”, disse Acilon ao O POVO na última quinta-feira, 29, antes do debate entre os candidatos à Prefeitura do Eusébio.



Ele também apoio um dos filhos, Bruno Gonçalves (PRD), em Aquiraz, Marquinhos Tavares (PRD) em Itaitinga, além de ex-filiados ao PL que integram outras siglas. Acilon lançou Carla Ibiapina (DC), esposa de Bruno e sua nora, como candidata a vereadora de Fortaleza.

Acilon disse que dorme três horas por dia, mas após encerradas as suas atividades, ele pode se deslocar para municípios como Icapuí, localizado a 201,78 km de distância de Fortaleza e já próximo ao Rio Grande do Norte, onde apoia o candidato Jobede (PSDB).

“Eu sou um cara que durmo três horas por dia. Então, quando eu terminar a minha atividade, 8h30/9h, em uma hora e meia eu chego no Aracati. E nós estamos inclusive em Icapuí, mas são duas horas e meia, é mais distante, mas nós esperamos ganhar lá com o Jobede”, afirmou.



Sobre suas projeções individuais ao final de seu mandato, Acilon foi sucinto. “(Vou) Dar consultoria para quem quiser”, declarou.



Acilon exalta gestão do Eusébio e endossa Dr. Júnior: "Conhece o projeto de cor e salteado"

Sobre a disputa no Eusébio por sua sucessão, Acilon manifestou apoio a Dr. Júnior e afirmou que o aliado dará continuidade à sua gestão e a um projeto de cidade que ele fez parte, tendo em vista que o candidato do PRD já foi prefeito do munícipio de 2013 a 2017, na época também indicado por Gonçalves.



"É um projeto de construção de uma cidade que cuida das pessoas e o Júnior é co-autor deste projeto. Por isso que ele tocou tão bem nos quatro anos que ele dirigiu e eu espero que ele ganhe essa eleição e toque com maestria um projeto que ele conhece de cor e salteado", comentou ao O POVO.