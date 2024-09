Camilo sobre novos petistas: "O PT não pode estar sempre com as mesmas lideranças"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2024: Ministro da Educação Camilo Santana visita o Jornal O Povo e da entrevista na Radio CBN e no O Povo News. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), elogiou candidatos que recentemente migraram para o PT e afirmou que o partido precisa ter novos quadros e "não pode estar sempre com as mesmas lideranças. Ele elogiou o deputado estadual Evandro Leitão (PT), postulante em Fortaleza, e disse que a relação dele com a sigla "não é de hoje".

"Se for avaliar o Evandro, o Evandro é um companheiro que está junto conosco há anos apoiando, inclusive candidatos do PT. Foi meu líder do governo, governo do PT e ele era líder na Assembleia. A relação dessas pessoas com o nosso partido não é de hoje, é antiga", afirmou nesta segunda-feira, 2, em entrevista à Rádio O POVO CBN.



"Acho que uma frente ampla de esquerda progressista. O Evandro pra mim é uma pessoa que foi o meu braço direito, é uma pessoa preparada. Eu acho que uma das características importantes de um gestor público, primeiro é saber ouvir, dialogar e ter a sensibilidade dos problemas da população", completou.



Camilo citou nomes como o de Ilo Neto, candidato do PT em Iguatu, distante 388,82 km de Fortaleza, cuja filiação causou polêmica e atrito com Sá Vilarouca, nome histórico do partido; e Aníbal Filho, candidato em Granja, localizado a 328,04 km de distância da Capital, e irmão de Romeu Aldigueri (PDT), atual líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Jovens pessoas que estão entrando no PT agora, o próprio Ilo em Iguatu, o irmão do Romeu lá em Granja, são pessoas jovens, são lideranças novas, acho que o PT tem que sempre se oxigenar, ter novas lideranças. O PT não pode estar sempre com as mesmas lideranças, nós temos que convocar a juventude", disse o ministro.



Fortaleza: Camilo cita Luizianne como 'importante' para eleição e diz aguardar o "tempo dela"

Camilo Santana afirmou que ainda está sendo dado um "tempo" à deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), para que ela entre na campanha de Evandro Leitão. Em entrevista ao programa O POVO News 1ª edição, o ex-governador do Ceará classificou a petista como "muito importante para a eleição", embora não tenha dito quando ela, de fato, entrará em cena na campanha em Fortaleza. Ela disputou com Evandro quem seria o candidato do PT.

"Eu acho que as coisas acontecem no momento certo, no devido tempo. A ex-prefeita e deputada Luizianne é uma pessoa muito importante para Fortaleza, muito importante para o Ceará, importante para a eleição. E é claro que nós estamos dando o tempo dela para que ela possa ajudar na campanha aqui na capital cearense", disse Camilo.

O ministro também comemorou a entrada do senador Cid Gomes (PSB), após ausência no cenário eleitoral de Fortaleza. "Como também o senador Cid. O PSB faz parte da nossa aliança, está na aliança do Evandro. O senador foi um grande governador, é um grande senador, hoje já fazendo manifestação de rua pelo Evandro", declarou.

Segundo o petista, a campanha ainda está no início e Evandro precisa se tornar conhecido porque, segundo ele, a grande maioria da população não conhece o deputado. Para Camilo, a situação é algo natural. "A população não sabe ainda quem está apoiando, então isso tudo vai se tornar do conhecimento para que a população possa avaliar", completou.

Camilo diz que férias do MEC para entrar na campanha de Evandro foram acordadas com Lula

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), declarou nesta segunda-feira, 2, que as suas férias, anunciadas para ajudar candidatos petistas no Ceará, foram acordadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador eleito foi entrevistado pela Rádio O POVO CBN e disse que o período em que irá se ausentar do Ministério da Educação (MEC) será nas últimas semanas de setembro, ou seja, reta final da campanha antes do primeiro turno. Ele garantiu, contudo, que os trabalhos na pasta não serão afetados.



“Eu estou há um ano e praticamente oito meses no Ministério, eu praticamente não tirei um dia (de descanso), a não ser no Carnaval desse ano. E eu sou um ser político, homem público do Ceará, e solicitei ao presidente Lula uns dias no mês de setembro, aliás não é nem férias, é tirar pra trabalhar para ajudar um pouco os nossos candidatos aqui no Ceará”, afirmou.

“Então eu pretendo, no final de setembro, talvez nas últimas duas semanas, tirar alguns dias. O Ministério está bem, estou com uma boa equipe. O trabalho vai continuar, pra gente dar uma dedicada nas eleições aqui no Ceará. Essa foi uma decisão acordada com o presidente sem nenhum prejuízo ao trabalho que a gente tem feito ao Ministério da Educação”, completou o ministro.



Questionado se, em caso de segundo turno em Fortaleza e em Caucaia, onde o PT tem os candidatos Evandro Leitão (PT) e Waldemir Catanho (PT), ele também irá tirar férias, Camilo respondeu: ”Vamos avaliar”.



Juazeiro: Camilo diz que Fernando representa o projeto de Lula e Gledson, o de Bolsonaro

A eleição para prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, será disputada entre o "projeto do Lula", do candidato Fernando Santana (PT) e o "projeto do Bolsonaro", do atual gestor Glêdson Bezerra (Podemos), segundo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Ele participou de entrevista na Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 2.

"Eleição é isso, apresentar pra população projetos e, pra mim, está claramente apresentado em Juazeiro dois projetos totalmente distintos. O atual prefeito falava mal do PT, falava mal do Lula, mal do nosso partido. E defendia o Bolsonaro, votou no Bolsonaro, então eu estou colocando a realidade", disse o ex-governador.

Camilo criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmando que não houve ações em prol da terra do Padre Cícero entre 2019 e 2022. Diferente, na avaliação de Camilo, do que acontece no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Então são projetos distintos. Nós estamos apresentando para Juazeiro o projeto do Lula, do governador Elmano, do Camilo senador/ministro, que é representado pelo Fernando. E o projeto do Bolsonaro, das fake news, da intolerância, do ódio, daqueles que não trabalharam, prometeram e não fizeram por Juazeiro. Pra que a população possa avaliar. Política é isso, eleição é isso", afirmou o ministro.



Confira a fala de Camilo:

Camilo Santana participou de carreata ao lado de Fernando Santana em Juazeiro do Norte no último sábado, 31, e declarou que ainda irá ajudar mais na campanha do correligionário e cunhado da sua esposa, Onélia Santana, bem como destacou que o candidato está "preparado" para assumir a gestão.

"Eu pretendo ajudar a campanha do Fernando em Juazeiro porque eu considero que o Fernando está preparado e reúne todas as condições para ajudar a cidade de Juazeiro do Norte e ajudar a região do Cariri. Com esse debate franco, com sinceridade, com proposta, com transparência porque é assim que eu acredito que a política deva existir", disse.

"Passou a eleição, como sempre foi o meu comportamento, governar para todos independente de quem seja o governador, prefeito ou o presidente. E na eleição, a gente se posiciona e defende o projeto que acredita que é o melhor pra cidade e é isso o que eu procurei fazer também em Juazeiro", completou.