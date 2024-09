Cid atribui demora para eventos públicos com Evandro à agenda no Interior

Foto: Beatriz Boblitz/Divulgação CID estreou na campanha de Evandro em Fortaleza

O senador Cid Gomes (PSB) esteve, pela primeira vez em sete meses, em um evento público com o candidato petista à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. O ato ocorreu na manhã dessa segunda-feira, 2, em uma caminhada no bairro Parque São José, em Fortaleza. Cid atribuiu a demora das aparições públicas ao lado do deputado, de quem é aliado, a uma agenda cheia no interior.

“Eu tenho 91 candidatos do PSB, é natural que as pessoas do Interior me peçam a presença e eu tenho procurado estar, além dos candidatos do PSB, também candidatos aliados”, disse o senador.

Segundo ele, a presença ontem ocorreu à convite da candidata a vereadora Bá, do PSB. “Venho com maior prazer. Para mim é uma alegria que essa caminhada possa ter a presença do candidato à Prefeitura, Evandro Leitão”, disse Cid.

Apesar da ausência física do senador até o momento na campanha, ele salientou que a legenda à qual é filiado, o PSB, integra a coligação da candidatura de Evandro, portanto, haveria um apoio à campanha do petista desde o início, apesar de ele próprio votar em outra cidade - Sobral.

“Com muita alegria, meu amigo pessoal. Estou apoiando, embora meu voto seja no Interior, mas aqueles que me têm atenção aqui em Fortaleza, se puderem ajudar o Evandro, acho que estão fazendo o melhor pela cidade”, disse Cid.

O senador teceu elogios ao petista, alegando que Evandro seria, dentre os candidatos, o que melhor promoveria uma integração entre as três instâncias de poder.

“Fortaleza é uma das principais capitais do Brasil e para ser bem administrada é fundamental que o prefeito tenha uma boa relação com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Isso vai facilitar parcerias, que são realizações, investimentos, melhorias na vida das pessoas. O candidato que mais pode fazer essa integração é o Evandro”, afirmou Cid.

Ausência de Cid era notada na campanha de Evandro Leitão

A última aparição de Cid e Evandro no mesmo evento foi na filiação do senador ao PSB, dia 4 de fevereiro, quando o deputado estadual ainda não era o candidato oficial do PT.

Na ocasião, Cid brincou, afirmando que “pelo gosto dele”, Evandro também estaria sendo filiado ao PSB. Meses antes, o senador havia concedido uma carta de anuência ao deputado, que saía do PDT, sigla a qual Cid era presidente. Evandro saiu e filiou-se ao PT.

No mesmo evento, o senador chegou a criticar uma hegemonia entre os três Governos, afirmando “não ser bom” que um único partido fosse “dono de tudo.”

“Não é bom para política, não é especificamente o PT, não é bom para a política do Ceará, que nos últimos anos tem sido uma política que várias forças se somam, ter uma força só, um partido só com as três principais posições”, afirmou em fevereiro.

Evandro foi, então, oficializado como pré-candidato e, após, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. O PSB integrou a base de partidos aliados mas, apesar disso, não havia a presença de Cid em eventos públicos com o petista.

Nos bastidores, é dito que o senador articulava uma vaga do PSB na vice de Evandro, com o nome da então secretária de Cultura, Luisa Cela. Movimentação acabou não se concretizando e a vice ficou com a deputada estadual Gabriella Aguiar, filiada ao PSD.

Paralelamente, Cid ainda era visto em eventos em outras cidades do Interior, como Sobral e Horizonte. Um gesto público de apoio a Evandro ocorreu recentemente, quando o senador adesivou o carro, com uma peça de Evandro.

Aliados de Evandro comemoraram presença de Cid em campanha: "Vai ser um setembro vermelho"

Deputados estaduais do PT citaram o apoio público do senador Cid Gomes (PSB) ao candidato Evandro Leitão (PT) como grande reforço à campanha petista em Fortaleza. O senador esteve presente ao lado do candidato aliado, pela primeira vez, em sete meses, na manhã desta segunda-feira, 2.

Na ocasião, compareceram os deputados estaduais De Assis Diniz, Missias do MST, além do coordenador de campanha Guilherme Sampaio, todos do PT. Apesar de destacarem a participação de Cid e do PSB desde o início da campanha, todos se mostraram animados com a presença física do senador nas ruas, com Evandro.

De Assis, líder do PT na Assembleia, chegou a citar um “setembro vermelho”, um mês intenso de campanha, com possíveis presenças de Cid, além do ministro Camilo Santana (PT) e do presidente Lula (PT) nos eventos eleitorais.

“É um ‘setembro vermelho’ chegando. É a força política daquilo que expressa toda a articulação que nosso candidato expressa. O Evandro, ele aglutina, organiza a presença do Cid que todos caminharão conosco nos próximos 37 dias”, disse o parlamentar.

E completou, ao ser questionado sobre eventos com Cid e Camilo lado a lado: “Na hora! Teremos sim. Estamos organizando. Lula vem para ‘virar’ [votos] em Fortaleza, no Ceará. Tem uma agenda de entregas do Governo e vamos concatenar a vinda do Lula pela agenda política. Lula e Camilo são nosso maior ativo político.”

Missias do MST diz que presença de Cid cala dúvidas da participação do senador

O deputado Missias do MST também afirmou que a presença física de Cid é fundamental, tendo em vista a longa atuação do parlamentar na política cearense, como governador do Ceará e líder no interior.

Segundo ele, além disso, a participação ativa do senador sana dúvidas de quem dizia “que Cid não estaria presente 100%”, na campanha de Evandro, devido a ausência de sete meses do parlamentar nos eventos públicos com o petista.

“Aqueles que duvidavam, não duvidam mais. Cid Gomes sempre disse que estava com Evandro, com Camilo e Elmano e hoje é a demonstração do que ele está fazendo nas ruas, lado a lado do Evandro. Para nós do PT é muito importante. E só demonstra a aderência daqueles e daquelas para vir somar o time do 13”, afirmou o parlamentar.

Leia mais Pesquisa Ideia Fortaleza: Wagner 31%; Sarto 24%; Fernandes 16%; Evandro 14% Sobre o assunto Pesquisa Ideia Fortaleza: Wagner 31%; Sarto 24%; Fernandes 16%; Evandro 14%

Guilherme Sampaio diz que Evandro é "alvo natural" e desespera adversários

O coordenador de campanha de Evandro, deputado Guilherme Sampaio afirmou que a presença de Cid só neste momento da campanha ocorreu em razão da agenda do parlamentar, que esteve doente e, depois, focou em Sobral, com a candidatura de Izolda Cela (PSB);

Segundo ele, o senador “fortalece e dá mais legitimidade à liderança política de Evandro” em Fortaleza. “A presença dele nas ruas indica que o Evandro tem o respaldo não só dos oito partidos, mas de dois ex-governadores, Camilo e Cid, e do governador atual, Elmano de Freitas”.

Além disso, a campanha de Evandro, com apresentação do candidato à população, e como representante do projeto de fortes padrinhos faria com que “batesse o desespero” em adversários, que tornaram o petista o “alvo natural”, segundo Guilherme Sampaio.

“À medida que a campanha cresce e as pessoas percebem que o Evandro é o candidato com maior potencial de expandir sua base eleitoral, em Fortaleza, ele se torna, naturalmente, um alvo”, disse o deputado.

De acordo com o coordenador, no entanto, qualquer ataque adversário não será o foco da campanha, mas, sim, o reforço à candidatura de Evandro: “Apresentar ele como gestor, como liderança política, como candidato que representa o projeto político de Lula, Camilo, Cid. À medida que isso acontece, a intenção de votos aumenta. Quando os adversários percebem isso, bate o desespero. Mas não estamos preocupados com os adversários, estamos com o povo de fortaleza e em apresentarmos propostas”, disse o parlamentar.