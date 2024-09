Sabatinas O POVO: Wagner lamenta ataques de André e diz que Bolsonaro não aparece

Foto: Samuel Setubal WAGNER foi entrevistado ontem na Rádio O POVO CBN

Candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) disse lamentar os ataques do adversário na disputa, o deputado federal André Fernandes (PL), de quem lembrou ter recebido apoio em 2020 e em 2022. Wagner abriu a série de sabatinas do O POVO com os candidatos ao Executivo da Capital, realizada na rádio O POVO CBN. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.



Assista à sabatina do O POVO com Capitão Wagner:

"Ele dizia que eu era o melhor candidato a prefeito em 2020, dizia que eu era o melhor candidato a governador em 2022 e, lógico, por querer ter o espaço dele, ele optou, em vez de vir para a proposta, ele veio para a crítica, veio para o ataque", afirmou o candidato do União Brasil sobre o concorrente do PL. Wagner foi entrevistado pelos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza.

Wagner disse respeitar a estratégia do bolsonarista em relação à candidatura dele. Contudo, apontou que André esconde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da campanha ao modo como acusava ele, Wagner, de fazer em disputas passadas, como em 2020 e em 2022.

"Se de fato era uma questão de esconder Bolsonaro, está muito claro que na propaganda de TV não está aparecendo Bolsonaro, está muito claro que o material de campanha, que era verde e amarelo, passou a ser azul, e eu até agradeço porque azul é a cor tradicional da nossa campanha", ironizou.

Sempre que indagado sobre adversários na disputa, Wagner respondeu que os reais adversários são os problemas de Fortaleza. No caso de Fernandes, disse: "Meu adversário é a taxa do lixo, meu grande adversário são as filas de atendimento na saúde."

Wagner promete diálogo com governos

Wagner prometeu dialogar com os governos de Elmano de Freitas (PT) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nos planos estadual e nacional, respectivamente. "Quem acha que vai ser prefeito de Fortaleza e não vai dialogar com o governo do Estado, dialogar com o governo Federal, não vai fazer uma boa gestão", disse Wagner.

"O governador Tarcísio (de Freitas), de São Paulo, quando o Lula foi lá, ele recebeu o Lula e disse: 'Olha, presidente, eu estou aqui lhe pedindo ajuda para uma obra estruturante para o Estado, que eu não tenho condição de fazer sozinho'. Olha só, o Tarcísio teve a humildade, sendo o governador do Estado mais rico do País, de receber o presidente e pedir a ajuda do presidente. Ai eu, prefeito de uma cidade pobre como a cidade de Fortaleza, vou achar que não preciso do governo do Estado e do governo federal?", questionou o candidato, para quem, os que prometem isso, ou estão equivocados ou mentindo para os eleitores.

Wagner admitiu que este entendimento é consequência direta do amadurecimento de quem viveu experiência no Poder Executivo, precisamente na Secretaria de Saúde de Maracanaú. "Hoje eu tenho essa maturidade, talvez nas anteriores eu pensasse diferente. Até porque eu fui secretário de Saúde e, olha que bacana, eu tive que sentar com a secretária de Saúde do Estado, que é de um governo que é meu adversário, mas eu tive o entendimento de que na discussão da saúde de Maracanaú eu precisava da ajuda da secretária de Saúde do Estado", afirmou.

Sabatinas O POVO: Wagner diz que policiais militares e civis terão inveja de guardas municipais

Candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) disse que as polícias Militar e Civil, gerenciadas pelo Estado, terão inveja da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) sob eventual gestão dele, caso eleito. Wagner abriu a série de sabatinas do O POVO com os candidatos ao Executivo da Capital, realizada na Rádio O POVO CBN. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

Assista à sabatina do O POVO com Capitão Wagner:

"Tenho compromisso com os aprovados deste último concurso de ampliar o número de convocados, vamos ampliar essas vagas, convocar mais mil aprovados para ampliar o efetivo. Tenho dito muito, os policiais militares, os policiais civis e policiais penais terão inveja dos guardas municipais porque vai ser uma corporação que terá toda a estrutura para poder trabalhar e entregar um bom resultado. A Guarda Municipal terá o papel de proteger as pessoas e levar a paz para comunidades", disse aos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza, ambos colunistas do O POVO.

Em seu programa de governo registrado na Justiça Eleitoral, Wagner defende novo marco legal que permita a atuação "com maior autoridade da GMF". "Garantir que a Guarda Municipal de Fortaleza receba treinamento adequado, tenha equipamentos modernos e esteja armada para aumentar a eficiência e segurança pública", diz Wagner, que também promete a atualização dos planos de cargos e carreiras da corporação.

Leia mais Sabatinas O POVO: Wagner lamenta ataques de André e diz que Bolsonaro não aparece

Camilo Santana é entrevistado no O POVO News desta segunda; acompanhe Sobre o assunto Sabatinas O POVO: Wagner lamenta ataques de André e diz que Bolsonaro não aparece

Camilo Santana é entrevistado no O POVO News desta segunda; acompanhe

Datas das sabatinas O POVO

FORTALEZA

Rádio O POVO CBN, às 9h30min

2/9: Capitão Wagner (União Brasil)

3/9: Evandro Leitão (PT)

4/9: José Sarto (PDT)

5/9: Técio Nunes (Psol)

6/9: Chico Malta (PCB)

9/9: André Fernandes (PL)

10/9: George Lima (Solidariedade)

11/9: Eduardo Girão (Novo)

12/9: Zé Batista (PSTU)

O POVO News, às 8 horas

23/9: Zé Batista (PSTU)

24/9: Chico Malta (PCB)

25/9: Evandro Leitão (PT)

26/9: Capitão Wagner (União Brasil)

27/9: André Fernandes (PL)

30/9: Eduardo Girão (Novo)

1º/10: George Lima (Solidariedade) / José Sarto (PDT)

2/10: Técio Nunes (Psol)



BARBALHA

(Rádio O POVO CBN Cariri)

2/9: Antonio Neto (PSDB)

3/9: Guilherme Saraiva (PT)



CRATO

(Rádio O POVO CBN Cariri)

4/9: André Barreto (PT)

5/9: Dr. Aloísio (União Brasil)

6/9: Lucas Brasil (PSDB)



JUAZEIRO DO NORTE

(Rádio O POVO CBN Cariri)

9/9: Sued Carvalho (UP)

10/9: Glêdson Bezerra (Podemos)

11/9: Lino Alves (PCO)

13/9: Fernando Santana (PT)



EUSÉBIO

(Podcast Jogo Político, às 14 horas)

10/9: Dr. Júnior (PRD)

11/9: Dr. Mauro (União Brasil)



CAUCAIA

(Podcast Jogo Político, às 14 horas)

16/9: Emília Pessoa (PSDB)

17/9: Coronel Aginaldo (PL)

18/9: Waldemar Catanho (PT)

19/9: Naumi Amorim (PSD)