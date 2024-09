Evandro diz aguardar Luizianne: "Ela nos falou que entraria na campanha"

Foto: Samuel Setubal EVANDRO foi entrevistado ontem na Rádio O POVO CBN

Candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) destacou que ainda aguarda apoio da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). "Ela nos falou que iria entrar na campanha aqui em Fortaleza", destacou o petista. Ele deu continuidade nessa terça-feira, 3, à série de sabatinas do O POVO com os candidatos ao Executivo da Capital, realizada na Rádio O POVO CBN. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) travou disputa interna no PT com a deputada que o definiu como nome da agremiação na corrida ao Paço Municipal. Filiado à agremiação em 17 de dezembro de 2023, ele prevaleceu sobre Luizianne em encontro municipal do PT.

Outra ausência sentida pela campanha de Evandro, o senador Cid Gomes (PSB) apareceu na última segunda-feira, 2, quando esteve ao lado de Evandro em caminhada no bairro Parque São José.

Questionado sobre a presença de Luizianne, Evandro respondeu: "Ai eu não sei lhe informar. Nós nos falamos há três semanas, um mês atrás, e ela disse que iria entrar na nossa campanha. Ela está envolvida lá em Caucaia, mas ela nos falou que iria entrar na campanha aqui em Fortaleza". A reportagem do O POVO entrou em contato com a deputada federal Luizianne às 11h35min dessa terça-feira, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.



Questionado sobre segurança pública, Evandro afirmou afirmou que as ocorrências seriam solucionadas de modo mais eficiente com a proposta dele integrar a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) com as polícias Militar e Civil, assim como com viabilizar maior diálogo entre a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS).

O petista afirmou que a diminuição da violência passa por políticas de prevenção com foco na juventude, a exemplo fortalecimento dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas). Além disso, o petista afirmou que 53% das ocorrências registradas no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) nos finais de semana — de 20 horas de sexta-feira a 20 horas de domingo — são ligadas a perturbação do sossego alheio, como brigas entre vizinhos.

"Se a Secretaria de Segurança de Fortaleza tivesse uma integração com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, muitas dessas ocorrências poderiam estar sendo feitas inclusive pela Guarda Municipal. Agora, não se pode fazer um enfrentamento como esse de uma forma desintegrada", avaliou o candidato petista.

Afora as ações da Guarda Municipal, acrescentou Evandro, são relevantes as ações preventivas. Aqui, o candidato destacou aos entrevistadores Jocélio Leal e Carlos Mazza o legado de Luizianne e do PT na área.

"Além dessa ocupação desse espaço, as ações preventivas, relacionadas aos programas sociais que nós temos que implantar na Prefeitura de Fortaleza, sobretudo o fortalecimento de espaços como os Cucas que tiveram, lá no governo do PT, lá no governo da Luizianne Lins, tiveram fundamental importância."

Evandro afirmou que planeja fortalecer os Cucas, segundo ele transformados na atual gestão em "cabides de emprego para lideranças políticas". "Então, nós temos que resgatar o conceito inicial, ampliar esses Cucas para que a gente possa colocar a nossa juventude dentro de equipamentos como esse", finalizou.

Evandro promete "Pé-de-Meia Municipal" e defende Bíblia em escolas

Candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) afirmou nesta terça-feira, 3, que implantará, a nível municipal, o programa "Pé-de-Meia", criado no plano federal pelo aliado dele e companheiro de partido, o ministro Camilo Santana (Educação).

Evandro esteve na sede do O POVO para a sabatina com os candidatos ao Executivo da Capital e do Crajubar, transmitidas pelas rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, respectivamente. Ele foi o segundo sabatinado. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio.

"O Pé de Meia Municipal é um programa que o Governo Federal, através do ministro Camilo, criou, ofertando bolsas para os alunos, R$ 200 por mês durante 10 meses e, após sua aprovação, dar mais R$ 1 mil, perfazendo um total por ano de R$ 3 mil. Nós vamos criar o Pé de Meia Municipal para os alunos do 9º ano, porque no 9º ano é onde há mais evasão escolar", afirmou Leitão aos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza.

Assista à sabatina na íntegra:

Distribuição de Bíblias nas escolas: 'Nenhum problema. Acho até importante'

Questionado a respeito da distribuição de Bíblias nas escolas, o postulante do PT afirmou não ver "nenhum problema". "Acho que isso é uma polêmica, a meu ver, infrutífera. Particularmente, acho até importante. Você estimular as pessoas a lerem a palavra de Deus", argumentou.

O projeto de indicação foi sugerido pelo deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) e aprovado na Assembleia Legislativa. Embora conservador no plano nacional, sintonizado com a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Henrique apoia o governador Elmano de Freitas (PT) no plano estadual. O parlamentar é fundador da Igreja do Senhor Jesus.



"Eu tô aqui pra dizer vocês: o projeto será aprovado, as Bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do estado", disse Elmano no 3º Congresso Ceará Pentecostal, em 8 de agosto de 2024.