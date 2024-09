Sobral: Homem é preso suspeito de ameaçar ex-governadora e candidata Izolda Cela

Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Izolda Cela é pré-candidata à prefeitura de Sobral

Um homem de 36 anos foi preso na noite dessa segunda-feira, 2, suspeito de integrar organização criminosa e ameaçar a ex-governadora do Ceará e candidata à Prefeitura de Sobral Izolda Cela (PSB).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi identificado e preso por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no Centro de Sobral. A prisão ocorreu após os policiais receberem uma denúncia anônima informando que uma pessoa teria feito postagens nas redes sociais com ameaças à candidata.

Segundo o órgão, o suspeito tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, crime contra a administração pública e, agora, foi autuado por ameaça e por integrar organização criminosa. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga a participação dele em outros crimes.

Por nota, a SSPDS ainda informou que quatro adolescentes foram abordados e identificados por equipes da PMCE por atirarem rojões em pessoas que trabalhavam na campanha eleitoral da ex-governadora. A PCCE também investiga o caso.

Em nota à imprensa, Izolda falou sobre o caso e destacou que "faz questão de denunciar o fato", pois considera o ato como uma "ameaça pessoal e às eleições livres". A candidata do PSB também enfatizou que Sobral "nunca presenciou atos desta natureza e não será agora que vamos aceitar intimidações de qualquer espécie".

Apesar das ameaças, a ex-governadora pontuou que continuará a campanha no município, divulgando a mensagem e as propostas.

Leia a nota da candidata Izolda Cela na íntegra:

Venho informar à imprensa do Ceará, e especialmente ao povo de Sobral, que após a ocorrência de pequenos incidentes, sem consequências maiores, em atos de minha campanha nos últimos três dias, agora fui vítima de ameaça explícita, através de postagem publicada em uma rede social (foto anexa). Esta ameaça já está sendo investigada pela Polícia de Sobral e em breve deveremos ter mais informações.

Faço questão de vir a público denunciar este fato porque não o considero apenas uma ameaça pessoal, mas também uma ameaça às eleições livres e à Democracia brasileira. Sobral nunca presenciou atos desta natureza e não será agora que vamos aceitar intimidações de qualquer espécie.

Apesar das ameaças, vou continuar com nossa campanha, limpa, alegre e democrática, levando a todos os bairros e distritos de Sobral a nossa mensagem e as nossas propostas.