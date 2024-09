André Barreto promete não cobrar taxa do lixo e rebate fala de Ciro

Foto: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri ANDRÉ Barreto (PT) na sabatina da Rádio O POVO CBN Cariri

O candidato do PT à Prefeitura do Crato, André Barreto, prometeu que não cobrará taxa do lixo, caso seja eleito. A afirmação foi dada durante sabatina realizada na Rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 4. O postulante ainda comentou sobre a relação com Ciro Gomes (PDT), que apoiou publicamente o seu opositor, Dr. Aloísio (União Brasil), apesar do PDT está na coligação de Barreto.

O vice-prefeito alegou que não haverá necessidade de cobrar taxa do lixo no município porque a gestão deve ter um acréscimo na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), assim como os recursos da coleta seletiva. Esses valores, segundo o candidato, serão suficientes para custear a taxa de resíduos sólidos.

“O município do Crato vai ter um acréscimo de repasse de ICMS por conta do destino final adequado dos resíduos sólidos, em outras palavras por conta do (novo) aterro sanitário. (...) Além disso, vamos ampliar para todo o município a coleta seletiva em todos os bairros da cidade. Isso vai gerar recursos para o município, nós vamos bancar a taxa do lixo para as residências”, explicou.

Sobre a relação com Ciro Gomes, que subiu ao palanque de Dr. Aloísio e afirmou em entrevista que o nome de Barreto não seria a preferência do prefeito José Airton, o candidato petista argumentou que o ex-presidenciável “não tem acompanhado o político e muito menos acompanhou esse processo de escolha do candidato do nosso grupo”.

O PDT apoia a candidatura petista no município e o presidente estadual do partido, André Figueiredo, já participou da campanha e foi elogiado por Barreto. Antes de ser filiado ao PT, Barreto era da sigla pedetista. “Em relação ao deputado André Figueiredo, eu sou muito grato pelo que ele tem trabalhado pelo Crato, pela nossa população”, pontuou.

Barreto também afirmou que se sente confortável no PT, depois de ter passado pelo PV, PRTB e PDT. O candidato foi convidado a ingressar no partido pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“Me sinto muito a vontade de estar no PT, a convite do senador e ministro Camilo Santana, porque desde o primeiro voto que eu venho fazendo amigos, venho acompanhando o PT e tive a oportunidade de votar (...) para presidente, Lula depois na Dilma, Haddad e de novo no Lula. (Assim como em) outros tantos votos e outras tantas lutas em que a gente não tinha o PT ou um candidato do PT, mas tinha um projeto apoiado pelo PT”, analisou.

Segurança pública no Crato

O candidato também comentou sobre a segurança pública do município e destacou que, apesar de apoiar o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal, considera que essa não é “a única maneira” de tratar o assunto.

“Penso que é importante, mas não pode ser a única. Nós temos reivindicações da guarda, para a questão de alguns direitos, como a de plano de cargos e salários. Isso também é algo que a gente precisa trabalhar nesses próximos anos”, finalizou.

