Lula pede voto para Roberto Pessoa em vídeo publicado nas redes sociais

Lula pede votos em Maracanaú para reeleição de prefeito Roberto Pessoa

Prefeito de Maracanaú e candidato à reeleição, Roberto Pessoa (União Brasil) postou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 4, um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece pedindo votos para sua candidatura.



Apesar de ter filiados que fazem parte do Governo Federal, o União Brasil é o partido, por exemplo, de Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza, concorrendo, dentre outros, com Evandro Leitão, do PT. Wagner, inclusive, chegou a ser secretário de Pessoa na Saúde do município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Nos comentários da postagem, há pessoas celebrando a fala do presidente, assim como outros que lamentam, dizendo-se decepcionados com a ligação de Pessoa com Lula.

O pedido de votos

No vídeo, o presidente Lula aparece sozinho e diz: "Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos, trazendo de volta programas como o Farmácia Popular e o Mais Médicos. Criando empregos, cuidando das pessoas. A gente sabe que ninguém governa sozinho, precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Maracanaú, vote Roberto Pessoa".

Cinco dias atrás, também nas redes sociais, o candidato petista à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho postou um vídeo em que Lula fala exatamente as mesmas frases, mudando apenas o final para: "Em Caucaia, vote Catanho".

Mudança de rumo do União Brasil no Ceará

Candidato ao Governo do Estado pelo União Brasil em 2022, Wagner contou com pedido de votos feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora candidato a prefeito da Capital, Wagner fala que não tem apadrinhamentos políticos.

Já o União Brasil, após ampla negociação em Maracanaú, aliou-se a Lula, tirando do caminho a candidatura de Julinho (PT), deputado estadual e histórico opositor de Roberto. Após o PT fechar com Pessoa, Julinho passou a apoiar o antigo desafeto e está inclusive marcado no vídeo publicado pelo prefeito.