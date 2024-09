Sabatina O POVO Crato: Dr. Aloísio diz que buscará boa relação com governos Lula e Elmano

Foto: Beatriz Silva/Rádio O POVO CBN Cariri DR. ALOISIO foi sabatinado ontem na Rádio O POVO CBN Cariri

Candidato do União Brasil à Prefeitura do Crato, Dr. Aloísio garantiu que, caso eleito, terá boa relação com os governos Estadual e Federal e que não cobrará taxa do lixo no município. Ele foi sabatinado nessa quinta-feira, 5, na Rádio O POVO Cariri.



“Meu principal mentor político é doutor Roberto Pessoa e eu faço parte do União Brasil, um partido que hoje tem três ministros no governo Lula. O próprio doutor Roberto Pessoa, que é candidato novamente na cidade de Maracanaú, tem uma excelente relação com o governador Elmano, tanto que o próprio governador e o Camilo estão apoiando a candidatura dele”, explicou.

E completou: “Então, além de nós termos uma abertura direta com o Governo Federal através de três ministros, a relação (entre município e governo) vai ser totalmente institucional, à procura do Crato”.



O candidato ainda afirmou que seu opositor, André Barreto (PT), estava “querendo deturpar essa situação com relação a apoios”, tendo em vista que o candidato do União Brasil é apoiado por Ciro Gomes (PDT) e Carmelo Neto (PL), críticos do Governo do Ceará e da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Apesar de estar junto a essas figuras, a relação entre uma possível gestão no seu comando teria um bom relacionamento com as instituições.



“Então essa questão dele sempre estar discutindo que nós não vamos ter o apoio, é muito pelo contrário. Nós não só nós vamos ter o apoio como também sabemos ir atrás do recurso financeiro, o que eles não fizeram”, completou.



Taxa do Lixo do Crato



Dr. Aloísio também abordou a questão da taxa do lixo e garantiu que não cobrará o valor. Ele afirmou que, caso eleito, irá sair do Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos (Comares), que cuida da gestão dos resíduos de dez cidades da região e trouxe a possibilidade da cobrança da taxa do lixo.



“O que nós vamos fazer na nossa na nossa gestão, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro, nós vamos sair desse consórcio, é o primeiro fator”, argumentou.



Ele ainda direcionou a fala ao candidato André Barreto e disse que ele “falta com a verdade com a população” ao prometer que não cobrará taxa do lixo. Para o Dr. Aloísio, o que Barreto, que é vice-prefeito da cidade, precisa fazer é convocar uma sessão na Câmara Municipal e revogar a lei do Comares.



“Ele tem até o dia 4 de outubro, que é uma sexta-feira, para pedir uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Crato para convocar os vereadores para revogar a lei. Se ele não revogar a lei até o dia 4, ele está faltando com a verdade que não vai cobrar a taxa do lixo porque ela é clara, a lei está bem determinada. A Comares vai cobrar a população cratense, com o prefeito autorizando”, apontou.



Outras propostas



O candidato também falou que irá implantar o programa “VaiVem”, de passagens gratuitas no transporte intermunicipal, além de direcionar os 2% do orçamento previstos para o setor Cultural, assim como renovar os contratos dos professores temporários para 2025.

