Sabatinas O POVO: Técio defende Passe Livre "universal e irrestrito" e critica "caixa preta" do Sindionibus

Foto: Samuel Setubal TÉCIO foi o entrevistado de ontem na Rádio O POVO CBN

Candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes afirmou que um dos objetivos a serem perseguidos em eventual gestão, caso eleito, é o de implantar a política do Passe Livre universal e irrestrito, aos moldes do município vizinho, Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Antes disso, ponderou que ampliaria o benefício para os finais de semana. Ele foi o quarto entrevistado na Sabatina O POVO com os concorrentes ao Paço Municipal. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

Assista à sabatina com Técio Nunes:

"Eu me criei no movimento estudantil, inclusive, debatendo passe livre. Só que nós temos um problema de linguagem, porque o Sarto implementou uma passagem gratuita para o estudante ir para a escola e voltar e colocou isso como um passe livre em Fortaleza. E passe livre, o nome já diz, é um passe livre para você ter acesso à cidade, inclusive. Um dos debates que a gente faz é de que a juventude tem o direito e o dever de ir à escola, mas ela tem o direito, também, de acessar a cidade na parte da cultura", defendeu Técio aos entrevistadores Jocélio Leal e Guilherme Gonsalves, ambos jornalistas do O POVO.

"Como é que juventude não tem acesso ao passe livre na semana? E a noite, se esse jovem quiser ir para uma peça de teatro, assistir a um cinema? Inclusive, nos nossos 100 primeiros dias, a gente vai implementar o passe livre para a juventude já no final de semana", prometeu o socialista.

Conforme Técio, a meta no primeiro ano de gestão do Psol em Fortaleza é de estender o passe livre aos desempregados, de modo a facilitar a busca por postos de trabalho pela Cidade. O obstáculo que se impõe ao pensamento de propostas factíveis na área, porém, é o que chamou de "caixa preta" das empresas de ônibus.

"O Sindionibus alega para todo mundo, faz coletiva de imprensa para dizer que tem prejuízo, mas ninguém sabe quanto é. Ninguém sabe o quanto a rede de transporte público de Fortaleza arrecada. Nós não tivemos nenhum prefeito ou prefeita que abrisse essa caixa preta para a população. Para que todo mundo tenha acesso a esse debate", destacou, assegurando que abrirá a "caixa preta" em no máximo 100 dias de gestão.

Questionado por Jocélio Leal se conhece alguma cidade no mundo com 2,4 milhões de habitantes que conseguiu implementar o passe livre irrestrito e universal, Técio respondeu: "Nas capitais, até agora, eu não tenho conhecimento. Mas entenda, também, o lobby nas capitais é muito maior, mas acho que temos condições de implementar isso. (...) Há pouco tempo atrás se dizia que era impossível qualquer gratuidade."