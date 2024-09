Camilo declara apoio à chapa opositora ao PT em Palmácia; entenda

Foto: Reprodução/Instagram/O POVO Camila Santana (PT) prestou apoio ao ex-secretário Leonardo Araújo (PSB)

Na mesma linha do presidente Lula (PT), o ministro da Educação Camilo Santana (PT) gravou vídeos com pedidos de apoio para diversos candidatos a prefeito. No caso de Palmácia, após salientar realizações do MEC, ele pede que a população “faça as escolhas certas” nas eleições deste ano. No entanto, ao invés de pedir votos para o candidato do PT na cidade distante 66,2 km de Fortaleza, ele pede para o opositor, Leonardo Araújo (PSB).

O vídeo foi divulgado nessa quinta-feira, 5, nas redes sociais de Araújo. Na legenda, o candidato escreveu: “É com imensa gratidão que recebemos o apoio do ex-governador e atual ministro da Educação. Sua confiança e parceria reforçam nosso compromisso em construir uma cidade mais justa e cheia de oportunidades.”

Na cidade, o PT concorre com uma chapa encabeçada pelo atual vice-prefeito, Marcondes Barbosa (PT). Já Leonardo Araújo é forte aliado de Camilo e integrava o Governo Elmano de Freitas (PT) até abril deste ano, quando se desligou do cargo de assessor especial de Assuntos Federais do Ceará para concorrer em Palmácia.

Araújo é ainda apoiado publicamente por líderes petistas como o deputado federal José Airton Cirilo (PT) e José Guimarães (PT).

Os opositores, Araújo e Marcondes, eram aliados até março, quando o vice-prefeito rompeu com o titular David Campos (PSB), alegando “caminhos políticos diferentes”. Segundo o vice, houve “esforços para encontrar um entendimento que evitasse essa ruptura”, no entanto o prefeito “foi firme em sua decisão”.

A versão é diferente da apresentada por Leonardo Araújo, que hoje é o candidato da base da Prefeitura. O secretário afirmou ao O POVO que havia um combinado entre PSB e PT para que fosse realizada uma pesquisa que determinaria o candidato da aliança, lançado pelo PSB.

Cenário teria sido descumprido por Marcondes, que se filiou ao PT. O diretório municipal petista nega tal acordo.

Camilo também vai em contramão de acordos do PT em Canindé

O apoio de Camilo também diverge de alianças oficiais do PT em Canindé, distante 117,4 km de Fortaleza. O ministro enviou o mesmo vídeo de Palmácia, com apenas uma modificação no final, quando é informada a cidade.

Filmagem foi divulgada na convenção que lançou Kledeon Paulino (Republicanos) como candidato à sucessão da prefeita Rosário Ximenes (Republicanos).

No município, o PT integra a chapa do opositor Prof. Jardel (PSB), com o candidato a vice-prefeito e atual vice-gestor, Ilomar Vasconcelos (PT).

Fontes do PT no município confirmaram o apoio divergente de Camilo, mas alegaram que o ministro não deverá ir até Canindé ou mandar outras mensagens, devido à composição do partido na chapa opositora.