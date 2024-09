Ceará: Secretário de Segurança garante ação conjunta contra ameaças de facções nas eleições

Foto: FCO FONTENELE SECRETÁRIO da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirmou nesta sexta-feira, 6, que há um "esforço conjunto" das forças de segurança estaduais e federais, articuladas com o Ministério Público e o Judiciário, contra a tentativa de interferência das facções criminosas nas eleições municipais. Ameaça de morte contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB), candidata a prefeita de Sobral, levou homem à prisão na última segunda-feira, 2.

Em Caucaia, a Polícia Civil cumpriu 34 mandados de prisão preventiva: 25 foram presos, pois nove já estavam. Os criminosos atentaram contra as campanhas de Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e de outras candidaturas.

Durante reunião do secretariado do governador Elmano de Freitas (PT), Sá afirmou que o trabalho entre as forças "está extremamente articulado" para coibir as dinâmicas criminosas. No decorrer de entrevista coletiva, no Palácio da Abolição, o titular da pasta citou as polícias Militar e Civil do Ceará, a Polícia Federal (PF), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

"Nossa troca de informação com a Policia Federal é permanente. Eu determinei, reforcei e disse para nossas forças estaduais. Independentemente de quem seja a atribuição, chegou a denúncia de crime eleitoral - principalmente nessa fase, que a gente precisa garantir esse pleito justo, livre, garantir o direito de ir e vir de todos, de eleitores, de candidatos - vamos atuar imediatamente com a Polícia Militar para saturar, reforçar o patrulhamento e prover a segurança das pessoas que estão na campanha", afirmou Sá.

Ao tempo que investigações serão iniciadas, garantiu o secretário, a Polícia Federal será comunicada, assim como o Ministério Público, o TRE-CE. "Para que todas as forças, trocando informações, com as responsabilidades, que cada uma dessas instituições e destes poderes têm, para identificar o quanto antes as pessoas que estão tentando macular este processo eleitoral", ressaltou.

E apontou ainda: "Então, trabalhando conta o crime organizado, trabalhando contra a disputa entre eles, que tem aumentado a letalidade, trabalhando contra extorsões, contra a tentativa de auferir lucro, a gente tem identificado, prendido e assim a gente vai continuar".

Em análise sobre casos concretos, como o impedimento de candidaturas de entrar em áreas gerenciadas pelo crime organizado ou prática de extorsão contra políticos ou eleitores, Roberto afirmou que a Polícia Militar deverá garantir o trânsito livre das campanhas com o reforço do patrulhamento. De modo paralelo, o secretário afirmou que a Polícia Civil será abastecida de informações para realizar investigações que poderão se traduzir em operações.

"A gente tem relatado para os candidatos: nos ajudem, denunciem, prestem depoimento ou até passem informação para o disque denúncia, o 181. Se alguém tiver algum receio de se identificar, faça no anonimato. Nós vamos conferir todas as denúncias que chegarem ao Disque Denúncia", pediu o secretário.

Com informações do repórter Marcelo Bloc