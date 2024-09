Elmano sobre Sarto: "Tá com 3 anos e meio e fala de quem está há 1 ano e meio no governo"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.09.2024: Reunião de secretariado, Hoje vai ter reunião de secretariado do governador Elmano. (Foto: Aurelio Alves/O POVO)

O governador Elmano de Freitas (PT) rebateu críticas que tem recebido durante a campanha eleitoral em Fortaleza. Sem citar nomes, cutucou o atual prefeito da Capital, candidato à reeleição José Sarto (PDT).

O petista afirmou que o povo cearense irá julgar seu governo, mas na hora certa. "Cada eleição tem temas mais ou menos importantes, mas no que diz respeito à crítica ao nosso governo, eu acho que são naturais, mas eu penso que a eleição de governador é em 2026", destacou em coletiva após reunião com secretariado, na tarde desta sexta-feira, 6.

E acrescentou: "Sobre o debate do nosso êxito, eu peço aos candidatos que a gente aguarde, que o povo cearense vai me julgar. Se tem alguém que pode me julgar é o povo cearense, mas me dê oportunidade, já que eu estou com um ano e meio (no cargo). Tem candidato que tá com três anos e meio e fica falando de quem está há um ano e meio no governo".

Elmano falou que o momento é de avaliar a gestão municipal, que está próxima do fim. "Vamos fazer o seguinte, deixa quem está com três anos e meio, e não fez o que tinha que fazer, ser julgado, que quando eu tiver três anos e meio de governo, como ele está, aí, sim, acho que será a hora de eu ser julgado como governador", acrescentou.

Expectativa em alta

O governador destacou o crescimento apresentado por Evandro Leitão (PT) nas últimas pesquisas, referindo-se claramente à pesquisa AtlasIntel, que mostrou o candidato petista numericamente na 2ª posição, com 24,2%. Elmano citou que há candidatos que começaram acima dos 30% e hoje têm caído, enquanto Leitão vem subindo gradativamente.

"Eu não tenho dúvida de que Evandro é aquele que tem mais condições de melhorar a vida do povo de Fortaleza e o crescimento dele, permanente, gradual e consistente, mostra que quanto mais a população vai conhecendo o Evandro, mais ele vai crescendo", afirmou.

Questionado sobre adversários afirmarem que há desunião dentro do partido em relação ao nome de Evandro, o governador ironizou. "Se os adversários do meu candidato, que é o Evandro Leitão, têm como crítica ao Evandro as questões internas do PT, e ele foi escolhido por unanimidade, eu fico muito satisfeito. Se o problema que o Evandro tem é ter sido escolhido por unanimidade, porque todos os demais retiraram candidatura, tudo bem", concluiu.